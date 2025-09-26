Marotta, tu quoque | Strappa a Conte un azzurro e lo porta all’Inter: uno sgarro che nessuno si aspettava

Un altro caso Zielisnki all’orizzonte. L’Inter lavora sottotraccia per strappare un big al Napoli: Marotta lo soffia ad Antonio Conte.

Il precedente di Piotr Zielinski è ancora vivo nella memoria dei tifosi del Napoli e, soprattutto, del suo presidente Aurelio De Laurentiis. Che, all’epoca dei fatta non prese affatto bene lo sgarro di Beppe Marotta nei suoi confronti.

L’abile mossa interista fu doppiamente fruttifera: tolse un giocatore all’allora campioni d’Italia (made in Spalletti), comprandolo a parametro zero, lasciando le briciole a un De Laurentiis che non lo mandò mai giù.

Proprio mentre il Napoli stava cercando l’offerta giusta per rinnovare il contratto a Piotr Zielinski, il centrocampista polacco, prese tempo, chiudendo l’accordo con l’Inter per lasciare Napoli a parametro zero.

La trattativa si chiuse pure favorevolmente all’Inter: Zielinski rifiutò tutte le offerte, anche quella saudita, accettando perfino di essere relegato in panchina, giocando scampoli di partita fino al termine della stagione, pur di chiudere con l’Inter.

Lo sgarro istituzionale

Fu un vero e proprio “sgarro istituzionale”, un colpo durissimo assestato dall’Inter, che ha lasciato strascichi mai sopiti tra le dirigenze. E sembra proprio che la storia, con una trama sin troppo simile e altrettanto spregiudicata, sia pronta a ripetersi nel prossimo mercato estivo.

C’è sempre Marotta di mezzo, un tempo super amico di Antonio Conte, ai tempi della Juventus: l’ ‘Inter, spinta dal suo navigato presidente, avrebbe nuovamente messo gli occhi su un elemento chiave del Napoli e, cosa ancor più grave, della Nazionale. Si tratta di un’operazione condotta nel silenzio più assoluto, volta a capitalizzare una situazione contrattuale in scadenza, uscita fuori nei giorni scorsi su molti media. Lo scenario che si sta delineando, infatti, riaccende la rivalità in modo inatteso, trasformando quella che poteva essere una semplice trattativa di mercato in una vera e propria sfida di potere.

Vieni anche tu da noi

Un’azione così mirata e “spietata” da parte di Marotta confermerebbe la sua fama di maestro nel tessere trame di mercato lungimiranti e spesso dolorose per gli avversari. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore puntano con decisione su Alex Meret.

Il portiere campione d’Italia con il Napoli, da tempo nel giro della Nazionale, potrebbe vestire di nerazzurro, diventando il successore naturale di Yann Sommer, il cui contratto nella Milano nerazzurra non verrà prolungato, oltre la naturale scadenza. L’elvetico sarebbe stato già avvisato, è il Napoli che non si aspettava una mossa del genere. L’audace colpo dei soliti noi (Marotta, Ausilio e Baccin) potrebbe essere portato, a breve, portato a termine per giugno.