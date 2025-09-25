Real Madrid, fulmine a ciel sereno | Xabi Alonso vola, ma perde un big a gennaio

Solo vittorie nell’era post Ancelotti. Ma al Real Madrid scoppia un caso clamoroso: un big va via a gennaio.

C’era molta curiosità attorno al Real Madrid, nell’era post Carlo Ancelotti. In molti si chiedevano se Xabi Alonso sarebbe stato pronto a raccogliere una pesante eredità lasciata in dote dall’allenatore emiliano, che con 15 titoli è entrato di diritto nella leggenda Merengues.

Miglior approccio, a quanto pare, Xabi Alonso non poteva avere: sotto la guida del nuovo allenatore, che a Chamartin aveva già vinto di tutto e di più come centrocampista dei Blancos, il Real Madrid finora ha solo vinto.

Un percorso netto invidiabile, nessuno in Liga come le Merengues, capolista a punteggio dopo sei giornate. Sette successi consecutivi considerando il ribaltone del Bernabeu in Champions, dove Mbappé e compagnia ha superato 2-1 il Marsiglia di De Zerbi.

Xabi Alonso si era messo in evidenza già in Germania, portando il Bayer al Meisterschale, il primo “scudetto” della storia delle Aspirine di Leverkusen. C’erano dei dubbi, comunque, per la sua nuova avventura. Dubbi spazzati via da questo inizio per certi versi sorprendente.

Scoppia un caso

Xabi Alonso sta riuscendo a plasmare una squadra che appare compatta e inarrestabile, raccogliendo i frutti del suo lavoro. La mano dello spagnolo si vede in ogni azione, con una gestione impeccabile dei giocatori e un approccio tattico che esalta le qualità individuali, pur mantenendo un perfetto equilibrio di squadra.

Ogni partita sembra una conferma della sua abilità nel gestire la pressione e nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Eppure un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo della Madrid colorata di Blanco. Un vero e proprio caso.

Qualcosa è cambiato

Vinicius Jr. sta manifestando un crescente disagio, culminato durante l’ultima partita di Liga contro l’Espanyol. Sostituito da Xabi Alonso, l’attaccante ha mostrato un’evidente frustrazione, dirigendosi immediatamente negli spogliatoi senza nemmeno un’occhiata alla panchina.

Un comportamento che ha allarmato l’intero ambiente madrileno, e che si inserisce in una trattativa per il rinnovo in cui le parti sono molto distanti. Vinicius non è riuscito finora a trovare una sintonia Xabi Alonso, non si sente affatto coccolato e l’esternazione di questo malumore potrebbe portare a una clamorosa separazione. Secondo El Chiringuito, se la situazione non dovesse migliorare, il classe 2000 potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio. L’Arabia Saudita è pronto a costruire un ponte d’oro per Vini, le big europee però potrebbero approfittare di una situazione da monitorare assolutamente.