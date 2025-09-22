Lorenzo Insigne-Napoli: è tutto vero | L’incontro tra le parti. Ha deciso De Laurentiis

Confermate tutte le indiscrezioni sul ritorno di Lorenzo Insigne e il Napoli: l’incontro tra le parti c’è stato. Ha deciso De Laurentiis.

Non è stata una semplice storia di calcio, quella che lega Lorenzo Insigne al Napoli. Da qui l’enfasi della notizia. È una favola che si è fatta realtà, una carriera intera dedicata alla squadra della sua città, una maglia indossata sin da bambino, passando per la trafila delle giovanili fino ad arrivare a diventarne il capitano e il simbolo.

Oltre 400 presenze, 122 gol e due Coppe Italia, Insigne ha scritto pagine indelebili nella storia del club, diventando l’incarnazione del sogno di ogni bambino napoletano. Gli è mancato soltanto il giusto epilogo, quel finale a forti tinte tricolori.

Il suo addio, l’avventura oltreoceano al Toronto, ha lasciato un vuoto non solo in campo, ma anche nel cuore di un’intera tifoseria che lo ha sempre considerato una bandiera, un patrimonio della città stessa, uno di quelli che ogni squadra deve avere.

Le voci di un possibile ritorno di Lorenzo “Il Magnifico” si erano fatte sempre più insistenti nell’ultimo periodo, alimentando le speranze dei tifosi all’indomani della fine dell’esperienza di Lorenzo Insigne in Canada.

Il ritorno di fiamma

Le indiscrezioni erano fondate, a quanto sembra, l’incontro tra il club partenopeo e l’entourage di Lorenzo Insigne c’è stato davvero. Le condizioni sembravano perfette, c’erano tutte: Insigne era svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Toronto e la voglia di tornare a casa, a Napoli, non era mai venuta meno.

Un’occasione d’oro per ricucire un rapporto mai del tutto spezzato e per dare un nuovo slancio alla carriera del talento di Frattamaggiore. Una last dance in piena regola, chissà a caccia di quello scudetto che per Insigne sarebbe il degno finale della sua carriera da napoletano.

Capitolo chiuso

Ma, come spesso accade, la decisione finale è arrivata dall’alto, dalle stanze del potere azzurro. A porre fine a ogni possibile trattativa è stato proprio Aurelio De Laurentiis. Il presidente, che pure non è insensibile al fascino delle bandiere e al desiderio della piazza, non ha mai dimenticato un episodio risalente ai tempi della gestione Ancelotti, un’incomprensione che per lui è rimasta una ferita aperta.

Quell’episodio, l’insurrezione di Insigne, e non solo, mai del tutto chiarito pubblicamente, ha pesato come un macigno nella valutazione di un possibile ritorno. La decisione di De Laurentiis ha sancito il tramonto definitivo della trattativa. Un finale amaro per una storia che, per un attimo, aveva fatto sognare un nuovo inizio. Il sequel di quella storia non ci sarà.