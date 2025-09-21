Barcelona nell’era post Lewandowski | Il suo successore gioca in Serie A. Ce lo portano via così

Robert Lewandowski in scadenza di contratto: niente rinnovo. Il Barcelona pesca in Serie A per sostituire il goleador polacco.

Il Camp Nou è stato il palcoscenico di un attaccante straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Robert Lewandowski avrà il piacere di giocare anche nel nuovo impianto dell’iconico stadio di Barcelona. Ma non ci giocherà poi molti, pur godendosela.

Arrivato in Catalogna nell’estate del 2022, portando con sé la sua fama di goleador inarrestabile, costruita a suon di gol e trofei con le maglie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, la carriera di Lewa a Barcelona è stata in linea con i suoi standard, fuori dal normale.

33 gol nella prima stagione e subito Pichichi della Liga, primus inter pare del ritorno degli azulgrana sul tetto di Spagna, a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Il merito è stato soprattutto suo. Ovviamente. Un centravanti garanzia.

Ma Lewandowski non è solo un finalizzatore, ma anche un attaccante completo, capace di abbinare un’eccezionale tecnica individuale a un fisico imponente. I suoi movimenti sono sempre precisi e letali, e la sua intelligenza tattica gli permette di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, sfruttando ogni debolezza delle difese avversarie.

Uno dei centravanti più prolifici di sempre

La sua capacità di segnare in ogni modo, di testa, di piede, in acrobazia, lo ha reso uno dei centravanti più prolifici della sua generazione. Ha anche la dote di saper partecipare alla manovra e di servire assist per i compagni. La sua leadership e la sua esperienza sono state fondamentali per la crescita dei tanti giovani talenti del Barcelona.

Ma come tutte le grandi storia, c’è un inizio e una fine. Lewandowski è in scadenza di contratto, un rinnovo che non ci sarà. Lo si capisce anche dalla ricerca del Barcelona del suo erede. I nomi accostati sono all’altezza della fama della polacco.

Tra palco e realtà

Da tempo il sogno del Barcelona è quello di portare al Camp Nou Erling Haaland, l’attaccante norvegese del Manchester City. Il suo acquisto sarebbe un colpo da maestro e garantirebbe al club catalano un goleador fenomenale per almeno un decennio. Un colpo irraggiungibile?

Secondo la stampa spagnola il Barcelona tenterà il tutto per tutto per portarlo via dai Citizens. Ma se l’affare Haaland dovesse rivelarsi troppo complicato, gli azulgrana hanno già un piano B ben definito e un obiettivo che fa gola.

Shopping in Serie A

Dalla Spagna rimbalza la notizia che il Barcelona ha messo gli occhi su un attaccante che gioca in Serie A: Dusan Vlahovic, anche lui in scadenza di contratto con una Juventus ha non ha nessuna intenzione di continuare a pagare l’attaccante serbo 10-12 milioni di euro l’anno.

Il Barcelona lo sa, ed è per questo che si è mossa con largo anticipo. L’identikit dell’attaccante serbo piace: forza fisica, fiuto del gol e un mancino potente e preciso al servizio di Flick.