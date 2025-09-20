La panchina di Ancelotti traballa | L’avventura in Brasile è già al capolinea

Le tante aspettative finora non sono state rispettate: la panchina di Ancelotti già traballa e c’è chi parla già di capolinea.

L’ultima stagione un po’ così sulla panchina del Real Madrid, l’umiliazione di 4 Clasicos persi contro il Barcelona e gli zero tituli fatta eccezione per la Supercoppa Europea non possono oscurare quanto di leggendario fatto a Madrid da Re Carlo.

Quando si parla di Ancelotti, si parla di leggenda. La sua carriera da allenatore è una delle più luminose e vincenti nella storia del calcio. Ma nessuna tappa ha brillato più di quella al Real Madrid, la squadra che ha saputo plasmare e guidare verso vette inesplorate.

Ancelotti non è stato solo un tecnico per i Blancos, ma un mentore, un padre, un saggio stratega capace di gestire uno spogliatoio di stelle con la sua calma serafica e la sua proverbiale intelligenza emotiva.

Sotto la sua guida, il Real Madrid ha scritto altre pagine indelebili di storia. Due volte campione d’Europa, con quella indimenticabile “Décima” vinta a Lisbona, che ha spezzato una maledizione durata dodici anni. E poi ancora la “Quattordicesima” e la “Quindicesima“, arrivata dopo un percorso incredibile, quasi mistico, dove la squadra ha ribaltato pronostici e sfidato avversari più quotati.

Come è dura l’avventura

Carlo Ancelotti ha deciso di intraprendere la sua prima esperienza da commissario tecnico. Non di una nazionale qualsiasi, però. Ma del Brasile, nobile forse decaduta ma seconda a nessuno per fascino e blasone.

Ma il calcio, si sa, non fa sconti a nessuno, nemmeno ai figli d’arte. E la panchina che sembra traballare in Brasile non è quella di Carlo, ma del figlio Davide, suo vice a Madrid e voglioso di volare con le proprie ali.

Il ritorno di fiamma

L’avventura di Davide Ancelotti alla guida del Botafogo, che aveva suscitato grande attesa e curiosità, ma sembra già a un punto di svolta. L’inaspettata e cocente eliminazione dalla Copa Libertadores per mano della modesta LDU Quito ha acceso la miccia della contestazione e messo in discussione il suo operato.

L’obiettivo stagionale è stato fallito, e ora il futuro di Davide in Brasile appare incerto. Per una porta che potrebbe chiudersi, un portone pronto ad aprirsi: secondo la stampa brasiliana i Rangers Glasgow che potrebbero tornare alla carica per assicurarsi i servigi del giovane allenatore, in cerca di riscatto dopo il duro colpo subito in Sudamerica.