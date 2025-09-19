Messi ha deciso il suo futuro | L’ultima tappa della sua carriera sorprende tutti

Sciolti i dubbi sulla Pulga: Messi ha deciso a sorpresa il suo futuro. L’ultimo contratto che firma l’argentino sorprende tutti.

Dopo un’avventura al Paris Saint Germain per niente esaltante, con compagni di squadra fortissimi, ma senza collettivo, il mondo del calcio si interrogava sul futuro di Lionel Messi. Molti lo immaginavano di ritorno in Europa, magari nella sua amata Barcellona, ma l’argentino ha spiazzato tutti.

La scelta di accettare la destinazione esotica degli Stati Uniti ha rappresentato un vero e proprio colpo di scena per la sua carriera. Con il suo arrivo all’Inter Miami, Messi ha aperto un nuovo capitolo, portando la sua magia e il suo talento in un campionato in crescita, la Major League Soccer (MLS).

Il fuoriclasse argentino ha incantato i tifosi americani con gol e giocate geniali, dimostrando di essere ancora un fuoriclasse capace di fare la differenza, nonostante l’età. Un epilogo inaspettato per un giocatore che ha riscritto la storia del calcio, dalle giocate con il Barcellona alle vittorie con la maglia dell’Argentina, fino alla conquista dell’agognato Mondiale.

Da lì in poi Messi è andato a fiammate, alternative le sue solite magie, a erroracci come il rigore con tanto di cucchiaio che l’ha portato ad essere il giocatore con più errori dal dischetto del calcio. Tante indiscrezioni sul suo futuro, messe a tacere da una mossa che sorprende tutti.

La scelta definitiva

Per mesi, le voci su un suo possibile ritorno al Barcellona o su un’ultima esperienza in Europa si sono susseguite con insistenza, tenendo i tifosi col fiato sospeso. Nel nuovo Camp Nou tutti s’immaginavano la last dance delle last dance. E invece…

Invece tutte le speranze di rivedere Messi con la maglia azulgrana sono state spente dal desiderio della Pulga di chiudere la carriera in un determinato modo. La clamorosa indiscrezione di ESPN ha tutti i crismi dell’anticipazione.

Messi la chiude così

Leo Messi ha deciso di scrivere la parola fine alla sua gloriosa carriera in MLS. L’argentino, infatti, è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter Miami. La trattativa è in stato avanzato e le parti sono vicine a un accordo che legherà il destino del campione a quello del club della Florida, con l’intenzione di concludere la sua carriera nel campionato statunitense.

Una scelta che ha sorpreso tutti, ponendo fine ai sogni di milioni di tifosi che speravano di vederlo ancora una volta protagonista in Europa. Il futuro di Messi è negli Stati Uniti, un’ultima, affascinante tappa di una leggenda che continua a scrivere la sua storia.