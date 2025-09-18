Liverpool choc | Momo Salah se ne va: accordo trovato, Reds in lacrime, tutto già fatto

L’egiziano non giocherà più nel Liverpool, notizia scioccante ad Anfield Road, tifosi in lacrime accordo già trovato.

Anfield Road non è solo uno stadio, ma un tempio, dove risuona una musica paradisiaca, l’iconica You’ll never walk alone. E per quasi otto anni, il suo profeta è stato un uomo venuto dal deserto, un faraone che ha riscritto la storia del Liverpool: Mohamed Salah.

Il suo arrivo, nell’estate del 2017, non fu accolto con clamore, ma la sua prima stagione fu una vera e propria epifania. Con 44 gol segnati in tutte le competizioni, il mondo si accorse che il Liverpool aveva trovato il suo nuovo eroe.

Un eroe che, con il suo sorriso contagioso e il suo atteggiamento umile, ha saputo conquistare il cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. Le sue gesta sono entrate nella leggenda. Dalle cavalcate inarrestabili sulla fascia destra ai gol impossibili, Salah ha guidato i Reds verso una rinascita epocale.

La vittoria della Champions League nel 2019, la prima dopo 14 anni, ha segnato il culmine di un percorso straordinario. Ma l’apice è stato l’anno successivo, quando il Liverpool ha conquistato la Premier League dopo un’attesa lunga 30 anni, riportando la gloria a casa e rompendo un incantesimo che sembrava ineluttabile.

Il primus inter pares

Momo Salah è stato il faro di quella squadra, una costante minaccia per ogni difesa avversaria, un simbolo di speranza e determinazione. La sua presenza in campo non è mai stata una semplice formalità, sia nel ciclo magico con a capo Jurgen Klopp, sia dopo. Il primus inter pares di tutti i successi dei Reds.

I numeri parlano da soli: oltre 250 gol, più di 80 assist, una serie infinita di record personali e tre volte capocannoniere della Premier League. Ma al di là delle cifre, ciò che ha reso Salah un’icona è stato il suo legame indissolubile con la Kop, la tifoseria più passionale del mondo. Ogni gol era una preghiera, ogni esultanza una festa collettiva.

Momo al capolinea

E proprio quando sembrava che questa storia d’amore fosse destinata a durare a lungo dopo la firma sul rinnovo di contratto, ecco un fulmine a ciel sereno. Momo Salah lascerà i Reds, prima della scadenza contrattuale.

Così rivela Football Insider, secondo cui il fuoriclasse egiziano avrebbe già trovato un accordo per trasferirsi in Arabia Saudita. Il sogno di vederlo finire la carriera con la maglia del Liverpool svanirebbe nel nulla. Tifoseria ovviamente sotto choc davanti all’indiscrezione d’Oltremanica. La fine di un’era è arrivata e il vuoto lasciato da Mohamed Salah sarà difficile da colmare, al sol pensiero di questa indiscrezione.