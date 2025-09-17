Chivu, foschi presagi | È già iniziato il casting all’Inter per la sua successione. Un nome su tutti

Le due sconfitte di fila in campionato, un gioco che non convince e divergenze di mercato fanno scattare il casting. Un nome su tutti.

Un’estate da brividi, quella che ha visto l’Inter affrontare una delle fasi più delicate della sua storia recente. In poco più di due mesi, i nerazzurri hanno visto smaterializzarsi tutti gli obiettivi fin lì perseguibili. Si parlava di Triplete, non è arrivato nulla.

La squadra, ancora scossa dalla partenza inaspettata di Simone Inzaghi, ha dovuto rimettersi in moto in fretta. La prima scelta, Cesc Fabregas, non si è concretizzata, e la dirigenza ha virato su un nome che conosceva bene l’ambiente: Cristian Chivu.

L’allenatore romeno, ex colonna della difesa nerazzurra, allenatore della Primavera prima di passare al Parma, salvato dalla retrocessione in Serie B nella scorsa stagione sembrava il candidato ideale per traghettare la squadra verso una nuova stagione di successi, soprattutto dopo il 5-0 all’esordio in Serie A contro il Torino. Ma l’idillio è durato poco.

I primi scricchiolii si sono sentiti subito. Un rapporto che sembrava solido si sta inclinato in maniera rapida, e le ragioni sono palesi. In primo luogo, i risultati. Due stop di fila, contro Udinese e Juventus. Otto gol già al passivo.

Campanelli d’allarme

Ma anche alcune scelte che non sono piaciute: da quegli 85 milioni di euro lasciati in panchina in occasione dell’ultima giornata di campionato, a un disequilibrio preoccupante. Ma soprattutto un casting che si sarebbe già aperto per la sua successione, se la situazione dovesse degenerare.

Un campanello d’allarme, insomma, che non può essere ignorato. Non è solo una questione di cifre, ma di un approccio tattico che sembra non aver trovato la quadra. Inoltre, alcune scelte tecniche di Chivu non sono state comprese o condivise dalla dirigenza, creando una frizione in atto.

L’ombra del dubbio

In casa Inter trapela fiducia nei confronti dell’allenatore romeno, ma le indiscrezioni di TeleLombardia vanno attenzionate, perché quando escono fuori i nomi, e che nomi, vuol dire che qualcosa di anomalo sta già accadendo.

I nomi che circolano per quel casting sono di alto profilo: si parla di Xavi, Thiago Motta, Mancini e Palladino. Ma su tutti, ecco un nome accende la fantasia dei tifosi e fa battere forte il cuore nerazzurro: José Mourinho. Sì, l’uomo del Triplete, l’allenatore che ha riscritto la storia dell’Inter, sarebbe il desiderio proibito e, al tempo stesso, la soluzione più affascinante per un club in cerca di certezze.