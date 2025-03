Stefano Pioli nerazzurro: è tutto vero | Ritorno a casa nel 2026 | Vuole vincere in faccia al Milan

Stefano Pioli ritorna in Italia, si vestirà di nerazzurro: è pronto a dare il tutto per tutto e vincere contro il suo Milan

Dopo aver concluso la sua avventura al Milan di cinque stagioni caratterizzata dalla vittoria dello Scudetto nell’annata 2021/2022, Stefano Pioli è volato in Arabia. Firmò per l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ma dopo solo un anno sembra esser pronto a tornare in Italia.

Sembrava strano a tutti che una persona come lui restasse per molto tempo dall’altra parte del mondo. Era chiaro che prima o poi tornasse nel suo paese d’origine, pronto a compiere un’altra impresa e formare un nuovo gruppo come fece in rossonero.

Complice del suo ritorno è anche il suo rendimento nella squadra saudita, che ha reso sempre più sottili le ambizioni societarie del club. Nonostante abbia una rosa dal valore assoluto ed uno dei calciatori più forti della storia del calcio, Cristiano Ronaldo, non riesce a battere le concorrenti.

L’Al-Ittihad e l’Al-Hilal continuano a dominare in Medio Oriente e l’Al-Nassr continua a rimanere a mani vuote. Una situazione che sta facendo infuriare i tifosi, che non avrebbero mai pensato di non vincere dopo l’arrivo in rosa dei migliori calciatori d’Europa.

Aspettative non rispettate

In questa stagione le preoccupazioni sono crescono di giornata dopo in giornata. Analizzando le partite disputate in tutte le competizioni, nonostante gli onerosi investimenti dei proprietari, i gialloblù stanno disputando una stagione decisamente sotto le aspettative.

Continua ad essere troppo lontano dalla vetta in Saudi League, rischiando la qualificazione alla prossima AFC Champions League ed è stato prematuramente eliminato agli ottavi di finale della King’s Cup. Un vero e proprio disastro.

Ritorno in Italia

Con la tifoseria oramai contro, tant’è che nei social spopola l’#PioliOut, è chiaro che l’avventura del mister classe 1965 la sua avventura nel Medio Oriente sia finita. E tra le tante destinazioni papabili la più certa è quella italiana, con tante squadre di Serie A che cambieranno allenatore al termine della stagione.

E tra tutte le big che potrebbero ingaggiarlo, chi sembra essere più vicino è l’Atalanta. Una notizia inaspettata ma veritiera dato che dopo ben 8 anni il rapporto tra i nerazzurri e Gian Piero Gasperini è giunto definitivamente al termine. Nonostante abbia ancora un’altra stagione sulla panchina della Dea da contratto, ha comunicato in una delle sue ultime interviste che saranno gli ultimi mesi a Bergamo, chiudendo quello che probabilmente è stato il periodo storico più importante della storia del club.