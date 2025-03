“Fate vomitare”: pedinato e derubato in casa | Il calciatore ha rischiato la vita, lascia subito la città

Il calciatore è rimasto schifato dal furto subito: sfogo durissimo sui social, vuole lasciare immediatamente la città

Essere calciatori implica avere molti vantaggi, soprattutto dal punto di vista economico. Ma come per tutto, oltre che gli aspetti positivi, esistono anche quelli negativi che in un modo o nell’altro condizionano la vita di tutti i giorni.

Tra questi c’è sicuramente la fama. Esser famosi implica esser sempre posto i riflettori, soprattutto dei malviventi che hanno sempre gli occhi aperti e si dimostrano pronti a studiare i loro movimenti per impossessarsi al momento giusto dei loro ricchi possedimenti.

Ecco il motivo per cui ad oggi i calciatori si circondano di guardie del corpo, pronte ad intervenire in caso di pericolo. Inevitabilmente avere sempre persone intorno lede la loro privacy ma è l’unico modo per proteggere se stessi e le loro famiglie dagli assalti dei criminali.

Ciò però non significa che sono intoccabili. La lista dei furti subiti dai professionisti è lunghissima e proprio negli ultimi giorni è stata aggiornata. Il protagonista della vicenda è un calciatore di una delle squadre più forti della nostra Serie A, rimasto terribilmente scosso da quanto accaduto.

Ennesimo furto

Ha dato via libera al suo sfogo sul proprio profilo Instagram, attraverso una storia che ritraeva quanto successo. I vetri della sua vettura, totalmente sottosopra, erano stati distrutti per prendere ciò che c’era all’interno, il tutto alle 5:34 del mattino.

Non è riuscito a trattenere la rabbia, atteggiamento più che giustificato dato che non è la prima volta che gli accade: “Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!“

Sentirsi violato

La vittima della rapina è Juan Jesus, difensore brasiliano arrivato a Napoli nell’estate del 2021. Fortunatamente i malviventi non sono riusciti ad entrare nella sua abitazione privata ma comunque è un’esperienza che l’ha segnato, soprattutto se aveva già intuito che lo stessero spiando da diverse settimane.

Difatti ha postato poco dopo un’altra storia Instagram dove ha dato spiegato con più lucidità quanto scritto in precedenza: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo”. Un momento difficile per lui e per i suoi cari, ai quali gli esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e gli auguriamo che non si ripeta nuovamente.