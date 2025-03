Era il mio sogno nel 2024: Thiago Motta per Simone Inzaghi | C’è lo zampino di Marotta

L’allenatore della Juventus potrebbe avere un futuro in nerazzurro? L’ipotesi Thiago Motta per Inzaghi una mossa di Marotta.

Ancora una partita flop per la Juventus, ancora un risultato pessimo per il gioco di Thiago Motta. L’ex allenatore del Bologna era arrivato a Torino con grandissime aspettative, ma fino ad ora ha raccolto risultati clamorosamente negativi.

L’eliminazione in Champions e in Coppa Italia, l’addio allo Scudetto e la quarta posizione in campionato sempre più lontana: è questo lo scenario con cui deve fare i conti il mondo bianconero.

Ma proprio in queste ore si sta facendo largo un’ipotesi che ha dell’incredibile e che dà il via ad un effetto domino sulle panchine più importanti della Serie A. C’è l’idea Thiago Motta per Simone Inzaghi.

Uno scambio che si potrebbe fare?

C’è chi scommetterebbe sulla partenza di Simone Inzaghi al termine dell’attuale stagione e chi invece è sicuro che l’allenatore piacentino resterà sulla panchina nerazzurra ancora per molto tempo. L’Inter sta effettivamente giocando un’altra stagione di primissimo livello ed è in corsa per tutte le competizioni di quest’anno.

Ma proprio in questo momento apicale per la carriera dell’ex allenatore della Lazio potrebbe maturare la convinzione di volere di più, magari all’estero e in campionati più blasonati, come la Premier. Obbligatorio quindi fare delle ipotesi, anche azzardate, ma comunque possibili. Un post Inzaghi targato Thiago Motta è sicuramente uno di quegli scenari che possono lasciare senza parole ma comunque uno scenario assolutamente fattibile, appunto.

L’idea di Marotta

Si tratta di fantacalcio – almeno per ora – ma non di invenzioni pure e crude. Marotta è sempre stato affascinato dai giovani talenti, anche quando si tratta di allenatori e Thiago Motta è nell’orbita del presidente nerazzurro ormai da tempo. Certo, vedere l’allenatore della Juventus passare direttamente su quella dell’Inter sarebbe piuttosto inusuale, ma il calcio moderno ci ha insegnato a non dare nulla per scontato.

L’epilogo del tecnico ex Bologna sembra segnato e alla fine della stagione – se non addirittura prima di giugno – dovrebbe lasciare Torino. Nulla quindi vieta di inserirlo tra i papabili in caso di una – comunque clamorosa – partenza di Inzaghi a giochi ultimati.