Berrettini lo ha raccontato con le lacrime agli occhi: “Noi siamo in lutto” | Colpo durissimo per la famiglia

Berrettini ha svelato una notizia shock durante la sua ultima intervista: sta vivendo un vero e proprio dramma

Matteo Berrettini è finalmente ritornato sulla cresta dell’onda in questo 2025. Gli ultimi anni sono stati difficili per lui a causa di svariati infortuni che l’hanno tenuto lontano dai campi da gioco ma adesso può tornare nuovamente a brillare.

Basti pensare che nei primi mesi del nuovo anno ha già partecipato a ben 5 tornei differenti :gli Australian Open, Rotterdam, Doha, Dubai e Indian Wells. Ed in ognuno di essi è stato protagonista di ottime prestazioni, riottenendo la credibilità che aveva conquistato a livello mondiale.

Ha battuto Novak Djokovic a Doha in soli 2 set e Cameron Norrie nel primo turno degli Australian Open. Non è riuscito ad alzare un trofeo solamente per mano dei big, ai quali si è dovuto arrendere pur dando parecchio filo da torcere ai suoi avversari.

E in attesa di partecipare alla prossima competizione ha svolto le varie interviste di rito, tra cui spicca quella rilasciata al podcast ‘Tintoria’ trasmesso su YouTube. In quest’ultima sono state affrontate varie tematiche, condotte da Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Temi discussi

Il primo tema affrontato è stato quello sul doping: “Devi dare uno slot di un’ora in tutto il giorno, in cui tu sai che sarai a casa o all’hotel. Tutte le sere io devo controllare se ho messo l’indirizzo giusto e loro potenzialmente tutte le mattine possono venire e dire ‘Ok, c’è da fare il test”.

Ha poi continuato dicendo: “Quindi sanno tutti i caz… miei (in modo scherzoso), dove sto, dove dormo. Sanno dove dormirò ed è un peso. È stressante… Ancor di più quando arriva l’ispettore… bisogna fare pipì davanti a lui, le regole prevedono che ci si tiri giù i pantaloni fino alle caviglie..”.

La rivelazione

Ha poi svelato una notizia che ha totalmente lasciato sotto shock i presenti e gli ascoltatori. Ha detto che sta vivendo un vero e proprio lutto, riferendosi al padre. Nello specifico, alla sua scelta di giocare a padel, uno sport che sta spopolando in Italia ma che non viene ben visto dai tennisti.

Molto piacevole la parte in cui ne parla e fa ridere il pubblico: “Ho un padre che si è convertito a questo sport e noi siamo in lutto. È campione italiano over 60 e ne va orgoglioso. Il padel è un incrocio tra il tennis e lo squash. Perché l’hanno messo nella Federazione? Visto che è uno sport in grande crescita, aveva bisogno di un aiuto per crescere ancora di più”.