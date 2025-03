Strappata in faccia la patente: era ubriaco marcio | Il club lo mette fuori rosa fino a giugno

Punizione esemplare per il calciatore dopo il gravissimo incidente in auto: guidava in stato di ebbrezza, patente ritirata

Il mondo del calcio è sempre sotto l’attenzione dei riflettori e conseguentemente lo sono i loro protagonisti, i calciatori. Quest’ultimi, oltre che per le loro prestazioni sul terreno di gioco, sono spesso giudicati per i loro comportamenti extra campo, frequentemente sopra le righe.

La loro condotta non è sempre eccelsa nella loro vita privata. Difatti sono assiduamente al centro di alcune spiacevoli vicende che non fanno altro che compromettere la loro reputazione, dato che nell’immediato finiscono su tutti i giornali.

Tra gli episodi più comuni in cui purtroppo sono coinvolti, ci sono gli incidenti per guida in stato di ebbrezza. Sul web è strapieno di fotografie che ritraggono i giocatori uscire ubriachi dalle loro supercar totalmente distrutte, fortunatamente nella maggiorenza dei casi illesi.

Tanta, troppa incoscienza, che mette a rischio la propria vita e quella degli altri conducenti in strada. E proprio negli ultimi giorni si è aggiunto un altro caso alla lista, del quale si è discusso su tutti i social network e sulle principali enti televisive.

Auto distrutta

Il calciatore in questione stava correndo ad altissime velocità per le strade di paese. Ad un certo punto del tracciato percorso è passato dinanzi ad una pattuglia della Polizia, che non ha esitata ad inseguirlo per cercare di fermarlo immediatamente.

Era a bordo di una Mercedes C63 AMG di colore nero, che si è schiantata poco dopo sulle barriere ai margini della carreggiata. L’auto da 500 CV con un motore V8 Biturbo è andata in frantumi, ma per buona sorte il guidatore non ha riportato ferite.

Patente stracciata

Nell’incidente, anche altre auto parcheggiate sul ciglio della strada sono state danneggiate. Fermato dalle Forze dell’Ordine, il calciatore è stato sottoposto all’alcol test che ha appurato che aveva un tasso di alcol nel sangue intorno ad 1 grammo per litro. Condizione che gli è costata il ritiro immediato della patente ed una maxi multa da parte del club.

Il suddetto è Gregoire Defrel ed il tutto è avvenuto intorno alle 3 del mattino, all’altezza del civico 913 di Corso Europa. Per sua fortuna, al termine delle indagini è stato solamente denunciato per guida in stato di ebbrezza ma non per altri reati, in quanto dichiarato incosciente di ciò che stava accadendo. Un episodio che ha fatto spaventare i suoi cari ma che è terminato nel migliore dei modi dato che non sono stati evidenziati danni a persone ma solamente ad oggetti.