Puntiamo tutto su Thuram: Marotta deve cederlo senza fiatare | L’offerta è esagerata, record in serie A

Per l’attaccante francese c’è chi è pronto a fare follie e se l’offerta dovesse arrivare Marotta non potrà fare nulla.

È una stagione da incorniciare per Marcus Thuram. L’attaccante francese ha preso in mano le chiavi del reparto offensivo dell’Inter e confermato le aspettative a suon di gol.

Sono sedici le reti messe a segno – fino ad ora – dal centravanti francese tra Serie A e Champions League, oltre a 4 assist in campionato. Un andamento strepitoso (i fantallenatori che lo hanno acquistato ne saranno sicuramente felici) che non sta passando inosservato agli occhi delle big di tutta Europa.

Ecco perché Marotta – lungimirante com’è – sta già cercando di blindare il francese, ma dovrà fare i conti con gli assalti delle grandi. C’è un club in particolare che sta per mettere nero su bianco per un’offerta a cui difficilmente si può dire di no.

L’assalto a Thuram

Non si può dire che all’Inter di quest’anno manchino i gioielli per cui essere gelosi: da Lautaro Martinez a Barella, da Calhanoglu a Thuram. Ma i nerazzurri sanno bene che per poter tenersi stretto il francese sarà necessario più di un sacrificio, soprattutto se ad affacciarsi alla finestra dovesse essere il Paris Saint Germain.

Il club francese, tra i più ricchi d’Italia aveva messo gli occhi su Thuram già lo scorso anno, tanto da alimentare le voci che sarebbe stato proprio lui uno dei possibili sostituti di Mbappé in questa stagione. Ma i parigini potrebbero provare un nuovo assalto – questa volta decisivo – per affondare il colpo e aggiudicarsi uno dei centravanti più prolifici del vecchio continente.

Se dovesse arrivare l’offerta Marotta potrebbe fare ben poco

Per tenersi stretto Thuram l’Inter ha inserito nel suo contratto una clausola rescissoria di 85 milioni di euro. Cifra importante, ma negli ultimi anni spendere così tanto per un solo giocatore è diventata quasi una prassi per i principali club europei, a maggior ragione se si parla del PSG.

I dirigenti del club francese potrebbero infatti presentarsi a Milano con l’intenzione di offrire quanto chiede l’Inter, così da chiudere l’affare in poco tempo e assicurarsi il centravanti. A quel punto Marotta potrebbe fare ben poco se non provare a convincere a restare il numero 9 nerazzurro.