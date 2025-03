Prova tv, stavolta ci siamo: ha imprecato in campo | Squalifica ufficiale di 5 giornate per il bianconero

La prova tv inchioda il bianconero, ufficiale la squalifica di cinque turni per un’imprecazione esclamata sul terreno di gioco

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una polemica relativa alla mancata sanzione inflitta al capitano dell’Inter Lautaro Martinez che avrebbe bestemmiato alla fine della partita che ha visto i nerazzurri uscire sconfitti da Torino nel derby d’Italia contro la Juventus.

Una squalifica che non è arrivata in quanto l’audio non era interpretabile e non era pervenuta al giudice sportivo la segnalazione, fatto che ha consentito al bomber argentino di essere in campo nel match successivo, siglando il goal della vittoria contro il Genoa, e nello scontro diretto di Napoli.

Non è stato altrettanto fortunato un giocatore bianconero che dovrà stare lontano dal terreno di gioco per cinque turni, in seguito a un provvedimento emesso dalla Fifa.

Il difensore è di proprietà del Como, è stato ritenuto colpevole di un comportamento discriminatorio nei confronti del centravanti sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan.

Cosa ha portato alla sanzione emessa dalla Fifa

Lui è Marco Curto, 25enne attualmente in prestito al Cesena in serie B. L’episodio in questione risale a luglio, nel corso dell’amichevole disputata dal club emiliano a Marbella contro la squadra di Premier League. Dopo uno scontro di gioco, secondo i media britannici, Curto avrebbe detto a un compagno di squadra, riferendosi all’avversario con la seguente frase: “Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan“.

I Wolves hanno presentato reclamo alla Federcalcio italiana e alla Uefa, che aveva annunciato di non poter agire perché non si trattava di una partita ufficiale. La Federcalcio coreana ha segnalato l’espressione razzista alla Fifa e, a distanza di mesi, è arrivata la squalifica, inizialmente prevista di 10 giornate e poi ridotta della metà.

I bianconeri sono in salute, i tifosi sognano in grande

Il Cesena è in piena corsa per conquistare un posto nei playoff. Da neopromossa è la rivelazione del campionato cadetto e si trova al sesto posto in classifica, con un mix azzeccato tra talenti di prospettiva e profili d’esperienza.

Nel weekend affronterà lo Spezia per quello che è un autentico spareggio visto che gli altri bianconeri della B stanno cercando di conquistare la promozione diretta, evitando di disputare i playoff, ipotesi percorribile se chiuderanno la stagione con almeno dieci punti di distacco sulla quarta.