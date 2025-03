Mister, sei ubriaco marcio: la polizia ferma il c.t. | Figuraccia per tutta la Nazionale

Il commissario tecnico è stato fermato dalla polizia in stato d’ebbrezza, brutta figura per colui che dovrebbe essere un esempio per la squadra

Non era mai capitato che il commissario tecnico di una Nazionale fosse fermato dalla polizia in stato di ebbrezza. Ciò che è capitato a un allenatore che ha avuto una carriera importante a livello internazionale. In Italia non si è mai seduto su nessuna panchina ma ha fatto molto bene alla guida del Siviglia, meritandosi poi la chiamata da parte della Federazione del suo Paese.

L’ultima parentesi è stata fallimentare. Lo ha messo sotto contratto il Rennes ma è stato esonerato dopo due mesi e mezzo dal suo approdo, con il club di Ligue 1 immischiato in zona retrocessione.

Era il 2017 quando, invece, ha l’occasione di allenare Lionel Messi e altri campioni dell’Argentina. La Nazionale albiceleste si presentano al Mondiale in Russia tra le favorite alla vittoria.

Dopo un girone passato senza brillare, arriva l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Francia che poi alzerà il trofeo. Una volta terminata questa esperienza deludente, il tecnico rescinde in forma consensuale il proprio contratto.

Ha insultato le forze dell’ordine dopo un controllo stradale

Lui è Jorge Sampaoli, che proprio nel periodo in cui era il c.t. dell’Argentina, si era reso protagonista di un episodio increscioso. Fermato dalle forze dell’ordine di Casilda, sua città natale, per un normale controllo stradale, con l’auto che trasportava più passeggeri rispetto a quanto consentito.

Il tecnico, reduce dalla festa di matrimonio della figlia, si è scagliato contro la polizia, con la scena che è stata filmata e ha fatto il giro del web.

Arrivano le scuse pubbliche, una brutta figura per il c.t.

L’allenatore si è poi scusato con un comunicato ufficiale: “Sono totalmente dispiaciuto per quello che è successo. La rabbia, in una discussione in cui non avevo ragione, mi ha fatto pronunciare parole che non rappresentano affatto le mie convinzioni“.

Insulti di cui si è pentito: “Sono consapevole che i posti di blocco in Argentina sono molto importanti per la sicurezza di tutti. Il rispetto per loro salva vite. Mi scuso per aver offerto un cattivo esempio“.