De Laurentiis lo ha rifatto: di nuovo Luciano Spalletti, a Napoli i tifosi non ci possono credere

I tifosi del Napoli sono rimasti increduli una volta appresa la notizia: Conte via da Napoli a fine anno, dentro Luciano Spalletti

Ha del clamoroso ciò che sta succedendo nel Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo la scorsa e travagliatissima annata, caratterizzata da tre allenatori diversi sulla panchina azzurra in una singola stagione ed il decimo posto in classifica, pareva che avesse finalmente raggiunto un equilibrio ma a quanto pare non è così.

La scelta di ingaggiare Antonio Conte è stato chiaramente un segnale di voler creare un nuovo progetto e tornare a vincere quanto prima. E lo confermano i 180 milioni di euro spesi durante il calciomercato estivo, utilizzati per rifondare totalmente la rosa e ripartire da zero.

Secondo però quanto scritto da Il Napolista, seppur stia già ottenendo straordinari risultati, il tecnico leccese non resterà sulla panchina della squadra partenopea anche la prossima stagione. Una notizia che ha totalmente sconvolto i tifosi, ancora increduli da quanto letto.

Non avrebbero mai immaginato una situazione del genere. Tutto l’entusiasmo nato nel vedere la loro squadra lottare per il tricolore nonostante i tanti infortuni e gli addii dei protagonisti del terzo Scudetto, quali Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, è andato perduto in un attimo.

Tifosi furiosi

Il preannuncio, arrivato in un momento delicatissimo del campionato, ha fatto infuriare i tifosi. Erano finalmente convinti di poter aprire un nuovo ciclo con uno degli allenatori italiani più vincenti della storia ed invece sono nuovamente sprofondati nella paura di rivivere quanto successo nella passata stagione.

Eppure gli indizi di questa separazione erano davanti gli occhi di tutti. Le parole sul futuro e del modus operandi del club avevano già fatto intendere che ci fossero delle divergenze con la società, sottolineate soprattutto durante l’ultima sessione di calciomercato invernale.

Gli amori fanno un giro immenso e poi ritornano

Entrambi hanno raggiunto i loro obiettivi. Conte ha rilanciato la squadra in pochissimi mesi mentre De Laurentiis ha centrato il suo obiettivo di qualificarsi alla Champions League, ampiamente saldo data la posizione in classifica, e di valorizzare nuovamente alcuni calciatori che erano spariti dai radar.

Dato l’imminente addio, si vociferano già i possibili sostituti. Su tutti spunta il nome di Luciano Spalletti, attualmente CT della Nazionale Italiana, che ha più volte dichiarato di amare la città, i tifosi e la società campana, a tal punto da non voler più allenare un altro club se non il Napoli. Sembrava impossibile fino a qualche settimana fa ma adesso l’opzione è più che concreta: il tecnico salentino può davvero ritornare.