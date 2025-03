Rodri al Milan, pronta la fascia da capitano | Ibra lo convince con il nuovo allenatore

Rodri al Milan, per lui è pronta anche la fascia da capitano: a convincerlo in questo intrigante progetto proprio Ibra

Se non sarà una vera e propria rivoluzione, quella che si verificherà al termine di questa stagione, in casa Milan allora davvero poco ci manca. Sotto ogni punto di vista: dalla dirigenza fino ad arrivare all’allenatore. Passando, ovviamente, per i calciatori.

La vittoria della Supercoppa Italiana, per molti sostenitori rossoneri, passa inevitabilmente in secondo piano visto che non potrà salvare di certo una stagione che è stata (quasi) fallimentare. Sotto ogni punto di vista.

Poco importa se il ‘Diavolo’ è ancora in corsa per vincere la Coppa Italia, gli obiettivi più importanti (campionato e Champions League) sono sfumati sin da subito. Bisogna ripartire. Ed anche farlo nel migliore dei modi.

Ed è per questo motivo che Ibrahimovic intende convincere giocatori internazionali ed interessanti a sposare il progetto Milan. Tra questi anche il “nuovo Rodri“. Per lui anche la fascia di capitano, anche se dovrà meritarsela e guadagnarsela sul campo.

Milan, per il centrocampo il sogno è “Rodri”: lotta a due per il centrocampista

La sua fonte di ispirazione è stato un calciatore che, da infortunato, ha vinto il Pallone d’Oro. Ovvero l’ultimo che è stato assegnato. Tutto questo, però, non cancella assolutamente quanto fatto di buono da Rodri, sia con il Manchester City che con la nazionale spagnola. Un giorno spera di arrivare a calcare palcoscenici importanti proprio come il classe ’96. Per il momento vola con i piedi per terra, ma spera di poter vestire un giorno una maglia importante. Samuele Ricci, anche in questa stagione, si sta prendendo in mano il Torino.

Anche con il team di Vanoli si sta rendendo protagonista di una serie di prestazioni di altissimo livello. Segno del fatto che lo vedrà essere come uno dei giocatori più cercati in ottica calciomercato. Sulle sue tracce, appunto, il Milan che intende ripartire da lui per il centrocampo. Poco importa se il suo contratto con i granata andrà in scadenza il 30 giugno 2028, se dovesse arrivare una offerta importante il presidente Cairo è pronto a lasciarlo partire. Attenzione, però, anche all’Inter che lo segue con attenzione.

Tutti pazzi per il “nuovo Rodri”, il Milan deve fare presto: anche dall’estero lo osservano

In vista della prossima sessione estiva del calciomercato, quasi sicuramente, Samuele Ricci sarà uno dei protagonisti assoluti. Il Milan lo sa bene ed intende anticipare la concorrenza che si potrebbe creare attorno al classe 2001. D’altronde anche un club estero importante come il Manchester City potrebbe seriamente pensare a lui. Anche perché, proprio nella sessione invernale di gennaio, per sostituire l’infortunato Rodri il tecnico Guardiola aveva pensato proprio al giovane granata.

Salvo, poi, virare su Nico Gonzalez (ex Porto). Le sue prestazioni hanno convinto ed, allo stesso tempo, fatto felice anche il ct Luciano Spalletti che lo considera un perno fondamentale per la Nazionale. Non è da escludere che, per una sua possibile partenza, il club granata possa chiedere anche una cifra che si avvicini attorno ai 50 milioni di euro. Il Milan è avvisato.