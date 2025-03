Rimango solo se mi portate Osimhen: l’ultima follia di De Laurentiis per Conte

Antonio Conte si è detto disponibile a restare alla guida del Napoli se avrà a disposizione Victor Osimhen, il patron cercherà di accontentarlo

Il Napoli è in piena corsa per la vittoria del campionato, con un punto di distanza dall’Inter capolista ma anche con un calendario più favorevole, visto che gli scontri diretti sono già stati affrontati senza perdere troppo terreno e con un rendimento costante che è stato mantenuto, se non per le cinque partite senza vittoria prima del successo dello scorso fine settimana contro la Fiorentina.

L’entusiasmo è ritornato contagioso nel capoluogo campano per merito della mentalità vincente trasmessa dal mister pugliese e dalla costruzione di un organico più competitivo rispetto a quello della passata stagione grazie a una campagna acquisti dispendiosa la scorsa estate.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire nonostante il mancato introito ottenuto dalla cessione di Victor Osimhen, in prestito annuale al Galatasaray. Il bomber nigeriano tornerà all’ombra del Vesuvio il 1 luglio anche se solo temporaneamente.

Prima di firmare per i turchi, Osimhen ha rinnovato il contratto che lo lega ai partenopei, inserendo al suo interno una clausola rescissoria da 75 milioni che permetterà al patron di racimolare una cifra consistente dalla sua partenza.

Osimhen continua a fare la differenza pure in Turchia

Osimhen ha avuto un impatto devastante nel campionato turco, con 23 reti all’attivo che stanno aiutando i giallorossi a vincere il titolo nazionale, anche se il Fenerbache di Josè Mourinho non ha intenzione di mollare.

Il centravanti piace molto sia alla Juventus, che pensa a lui al posto di Dusan Vlahovic, che al Chelsea che aveva pensato a lui anche ad agosto per poi optare per non compiere un investimento di tale portata.

Conte vuole Osimhen in rosa, il colpo di scena per restare a Napoli

Antonio Conte ha scelto Romelu Lukaku come terminale offensivo del suo Napoli ma è rimasto colpito dai numeri e dallo stato di forma di Osimhen, tanto che sarebbe lieto di poterlo allenare la prossima stagione, formando una coppia inedita di attaccanti che potrebbe coesistere, malgrado le caratteristiche simili.

La dirigenza ha già avuto un’entrata rilevante dalla cessione obbligata di Kvara, con il talento georgiano che ha voluto a ogni costo trasferirsi a Parigi questo gennaio, e questo potrebbe impedire l’addio anche del nigeriano.