L’auto è finita nel burrone, è morto a 30 il capitano: Si ferma ancora il Campionato

Il calcio piange la scomparsa di un proprio tesserato, vittima di un incidente stradale in cui ha perso la vita, inutili i soccorsi

La morte di un calciatore rappresenta una tragedia che non coinvolge solo il mondo sportivo ma anche i tifosi e un’intera comunità, suscita un impatto emotivo devastante perchè interrompe una carriera che potrebbe avere regalato ulteriori soddisfazioni al club in cui militava.

Gli incidenti stradali che coinvolgono atleti professionisti sono, purtroppo, abbastanza comuni e anche i calciatori, nonostante la loro disciplina in campo, non sono immuni dai pericoli legati alla guida.

Nessuno si augurava di leggere una notizia simile. A piangerne la scomparsa è la società, con i compagni di squadra che sono afflitti dal dolore, tanto da non riuscire a scendere in campo nel prossimo match.

Una parabola calcistica e umana che si interrompe all’improvviso e in modo del tutto inaspettato, con delle ripercussioni anche sul rush finale della stagione del club di cui ha fatto parte.

Una tragedia che getta nello sconforto tutto il mondo del calcio

Il calcio spagnolo è in lutto per la tragedia avvenuta a José Manuel Rodríguez Rojas, deceduto a seguito di un terribile incidente stradale. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi sul luogo dello schianto, con il 30enne che è rimasto nella carcassa dell’auto avvolta tra le fiamme.

L’incidente mortale che lo ha visto coinvolto è capitato nei pressi di Siviglia. Dalle prime ricostruzioni, il suo veicolo è uscito di strada per circostanze ancora da chiarire. Alcuni testimoni hanno avvisato il 112 per un’auto avvolta dalle fiamme, dopo essere finita in un burrone, con i vigili del fuoco che sono intervenuti in breve tempo, senza riuscire a salvare la vita del giovane calciatore.

Dove giocava il calciatore che ha perso la vita in un terribile incidente

José Manuel Rojas era un calciatore molto conosciuto nel panorama locale e nazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nel suo club, il Palmar Vereda Real, all’ottavo posto nella serie C iberica, ancora in corsa per partecipare ai playoff.

I compagni di squadra si stanno impegnando al massimo per dedicare al compianto collega una soddisfazione sportiva che, in piccola parte, sarebbe anche merito suo.