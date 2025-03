Il nuovo allenatore è Gian Piero Gasperini: domenica l’annuncio UFFICIALE | Torna dove tutto era iniziato

Il club ha preso la decisione e non ha intenzione di tornare più indietro: Gasperini sarà il nuovo allenatore, torna alle origini

A prescindere di come si concluderà la loro stagione, è oramai ufficiale che dopo quasi un decennio Gasperini non sarà più l’allenatore dell’Atalanta. Una scelta comunicata da lui stesso durante una delle sue ultime conferenze stampa, che ha totalmente spiazzato i tifosi.

Nonostante manchi ancora più di un anno al termine del suo contratto, è stato ben chiaro. L’avventura alla guida della Dea è giunta definitivamente al termine e la chiuderà come uno degli allenatori più importanti della storia del club nerazzurro.

Nessuno può togliergli questo appellativo, soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League dello scorso anno che rimarrà per sempre impressa. Ancor di più nel modo in cui è arrivata, ossia con un netto 3-0 contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, imbattuti fino a quel momento.

Una crescita esponenziale sotto la sua ala che gli permette di sognare anche in questa stagione, questa volta per la vittoria del tricolore. Un successo che il club non è mai stato in grado di ottenere dalla sua nascita ma che quest’anno può raggiungere dato il posizionamento in classifica.

Prossima destinazione

Dopo le sue dichiarazioni sono tante le voci che si sono avvicendate circa le sue possibili destinazioni future. Tutte portano alle big di Serie A, molte delle quali sono in procinto di cambiare il loro mister , anche a stagione in corso.

La più papabile è la Juventus, totalmente insoddisfatta dall’operato di Thiago Motta. Siamo solamente a Marzo ma i bianconeri sono già fuori da tutte le competizioni nonostante i 200 milioni spesi sul mercato: non sono mai entrati nella lotta Scudetto, sono usciti ai quarti di Coppa Italia contro l’Empoli e agli ottavi di finale di Champions League perdendo la sfida dei playoff contro il PSV.

Fine dei giochi

Una situazione che non può che portare la società a prendere decisioni drastiche per dare una svolta ai risultati. Motivo per cui la sfida di Domenica di Serie A contro la Fiorentina di Raffaele Palladino rappresenterà l’ultima chance per l’italo brasiliano.

Se perdesse, verrebbe ufficialmente esonerato. Al suo posto Francesco Magnanelli, attuale allenatore della Primavera e successivamente verrebbe annunciato Gasperini come nuovo allenatore. Per il 67enne si tratterebbe di un ritorno alle origini, avendo vestito la maglia bianconera da calciatore dal 1967 al 1977 ed avendo allenato le giovanili nel 2003.