Dalla Nazionale alla Juventus: il c.t. non ha dubbi | Lascia Coverciano per la Continassa

La Juventus sarà affidata al commissario tecnico della Nazionale, i bianconeri cercano di rilanciarsi con un profilo di caratura internazionale

A Torino è stata una delle settimane più difficili della storia recente della Juventus. I bianconeri sono reduci dalla pesante squalifica casalinga subita per mano dell’Atalanta che ha spento i sogni di concorrere per la vittoria del campionato. Una prestazione fortemente criticata dagli addetti ai lavori e dalla tifoseria, con gli spalti che si sono svuotati prima del triplice fischio finale in segno di protesta.

Un progetto fallimentare, con investimenti cospicui che si sono rivelati sbagliati visto che i tre acquisti più dispendiosi non sono riusciti a imporsi, malgrado Thiago Motta abbia puntato su di loro nell’undici iniziale.

L’assenza di un leader all’interno dello spogliatoio è testimoniato dal cambio continuo di capitano e da una formazione che non è mai stata replicata, con modifiche costanti degli uomini e con rotazioni che non hanno portato l’effetto sperato.

Il futuro di Thiago Motta è appeso a un filo. Tuttosport ipotizza che la panchina possa saltare in caso di sconfitta a Firenze questo fine settimana.

Thiago Motta ha le ore contate, rischia di non finire la stagione

La società potrebbe optare per un traghettatore a tempo, come è capitato con Montero nel finale della scorsa stagione, o su un tecnico che possa già avviare il motore in vista del Mondiale per club e della prossima stagione, con la qualificazione alla Champions che è un obiettivo concreto da non fallire.

Nel primo caso, il candidato più forte è Francesco Magnanelli, ora alla guida della Primavera, in vantaggio su Max Brambilla, che deve portare a termine l’ottimo lavoro che sta svolgendo alla Next Gen, con la salvezza che è a un passo.

La Juventus punta tutto sul c.t., pronto per approdare alla Continassa

Il nome a sorpresa che potrebbe sposare il progetto juventino è Roberto Mancini. I contatti con l’ex ct dell’Italia, campione d’Europa nel 2021 e ora senza contratto dopo l’avventura alla guida della Nazionale saudita, ci sono già stati e sono in fase molto avanzata.

Il profilo piace per l’esperienza, la capacità di lavorare con i giovani, il carisma internazionale e la disponibilità immediata, un insieme di fattori che lo rendono più di una suggestione.