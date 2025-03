Agli Europei zero minuto, adesso ti voglio titolare: la scelta folle di Spalletti | E’ praticamente un esordiente

Non è mai entrato in campo agli Europei ma adesso la Nazionale punta su di lui per battere la Germania in Nations League, la mossa a sorpresa di Spalletti

L’Italia si prepara per tornare in campo per la prima volta nel 2025. Gli azzurri sono chiamati a battere la Germania nel doppio scontro che vale la semifinale di Nations League. Due sfide prestigiose che rievocano ricordi molto cari a tutto il popolo italiano. Di fronte una squadra che sta intraprendendo un nuovo corso, con molti giovani di livello che stanno trovando spazio nei top club europei.

La rosa del commissario tecnico Luciano Spalletti non è da meno, come testimoniano i recenti risultati che fanno ben sperare in vista dei Mondiali del prossimo anno, un appuntamento a cui l’Italia non vuole assolumente mancare.

Dopo il deludente Europeo dello scorso giugno, sono stati diversi i giocatori che hanno debuttato con la Nazionale maggiore. Il centrocampo è nei piedi di Ricci e Tonali, volti nuovi che si stanno mettendo in mostra anche in campionato.

I segnali positivi non mancano nemmeno nel reparto offensivo, con Moise Kean e Mateo Retegui che sono i centravanti più prolifici della serie A, con Giacomo Raspadori che scalpita per trovare spazio dopo le recenti ottime prestazioni con il Napoli.

All’Europeo non ha mai giocato, ora può tornare al centro dell’Italia

Tra le novità del mister potrebbe esserci un giocatore che è stato convocato per l’Europeo ma non è mai sceso in campo. Dopo l’ottimo girone di ritorno della scorsa stagione, con un notevole contributo nel regalare la salvezza all’Hellas Verona, è tornato a Napoli senza entrare nelle rotazioni di Antonio Conte.

Per lui è stata inevitabile la cessione nel mercato di riparazione, con la Fiorentina che lo ha ingaggiato per sostituire Edoardo Bove.

Vuole riconquistarsi un posto in Nazionale, è il suo obiettivo principale

Lui è Michael Folorunsho che, nel giorno della conferenza stampa di presentazione come nuovo centrocampista dei toscani, ha dichiarato: “Ho una voglia matta di giocare e dimostrare, per riprendermi la Nazionale e tante cose che ho perso in questi sei mesi. Voglio mettermi a disposizione“.

Con un giusto minutaggio che Palladino gli sta garantendo, l’occasione di essere di nuovo chiamato in azzurro è concreta e il riscatto a fine stagione appare probabile.