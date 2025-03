Si è fumato lo stipendio in discoteca: dopo la partita per dimenticare | Al cameriere 10 mila euro di mancia

Tutto il suo stipendio se lo è bruciato in discoteca, lo ha fatto dopo un match: mancia record al cameriere

Poco importa se ha deciso di “festeggiare”, a modo suo, all’estero in una discoteca una partita di campionato. In molti, infatti, non potevano non riconoscerlo visto che si trattava di un calciatore internazionale.

Anche perché la notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro di tutti i tabloid e social network. Il suo obiettivo era quello di festeggiare un importante traguardo, ma nonostante tutto non si sono fatte attendere le polemiche.

Festeggiamenti in “grande stile”, su questo non c’è assolutamente che dire. Tanto è vero che non ha voluto badare a spese. Tanto da fumarsi, in una sola serata, (quasi) il suo stipendio. Difficile che il suo volto potesse passare inosservato.

Molti frequentatori, infatti, lo hanno riconosciuto anche a distanza. Non è bastato fittare una saletta privata, insieme ai suoi più stretti amici, per festeggiare l’importante traguardo. Tanto è vero che a sorridere sono stati anche i camerieri: ben 10mila euro di mancia.

Festeggiamenti in grande stile in discoteca, quanto alcol ordinato

Una vicenda che, a breve, compirà quasi due anni e che vede come protagonista Arijanet Muric. L’estremo difensore, attualmente all’Ipswich Town, nella stagione 2022-2023 era stato uno dei protagonisti della promozione in Premier League del Burnley. Per festeggiare, lontano da tutto e da tutti, ha scelto la Germania come paese. Peccato per lui, però, che in molti lo avevano riconosciuto. La sua ex squadra aveva vinto il campionato, ed ottenuto la promozione nella massima serie inglese, con un bel po’ di settimane in anticipo.

Il nazionale del Kosovo ha scelto un locale situato a Monaco di Baviera, molto frequentato dagli atleti del Bayern. Come riportato in precedenza non ha voluto badare a spese. Tanto da pagare a tutti i suoi “ospiti” da bere. Numerose le bottiglie di champagne ed alcol che sono stati mandati giù come se niente fosse. Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Bild” pare che abbai ordinato ben 40 bottiglie di Dom Perignon, una decina di Armand de Brignac e 4 di Moet & Chandon Nectar e fiaschetti di Chivas Regal.

Mancia record ai camerieri, il portiere ha speso un patrimonio

Per la promozione della sua ex squadra ha sganciato ben 40mila euro. Tra i soldi spesi anche una mancia extra ad una cameriera. Si tratta di Chantal, all’epoca dei fatti 25enne, studentessa in economia aziendale che per mantenersi gli studi lavora in discoteca. Al “Bild” ha raccontato di aver ricevuto quasi 10mila euro di mancia dal calciatore. Soldi che, molto probabilmente, avrà diviso con il resto dei suoi colleghi. Un ringraziamento per aver servito, di continuo, il tavolo dove c’era Muric.

La donna, inoltre, ci ha tenuto a precisare quanto il calciatore si sia comportato nella migliore maniera possibile e senza essere il “protagonista” della serata. Cosa ha fatto con quella parte dei soldi che ha ricevuto come mancia? Chantal ha acquistato un cucciolo di 5 mesi di Pomerania-Bulldog e lo ha chiamato Rolex.