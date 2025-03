L’allenatore è Massimiliano Allegri: arriva domenica, fissata la data di presentazione in conferenza

Il prescelto è uno svincolato di lusso, Massimiliano Allegri: arriva domenica, fissata la data di presentazione

La voglia di ritornare in panchina sicuramente è tanta. Non lo avrà detto in questo periodo, ma sicuramente lo starà pensando uno come Massimiliano Allegri. Il livornese rientra, di diritto, nella lista degli allenatori svincolati di lusso.

L’obiettivo è quello di dimenticare, quanto prima, la sua seconda (e molto probabilmente) ultima esperienza con la Juventus che si è conclusa con un esonero dopo la vittoria della Coppa Italia. Per i noti motivi ed il suo comportamento avuto all’Olimpico.

Dopo un periodo di pausa, dopo che si è “allenato” con i suoi due nipoti (in particolar modo l’ultimo Edoardo nato da pochi mesi), Allegri è pronto a ritornare a fare quello che di più ama al mondo: ovvero allenare.

Il prescelto è proprio lui. Per la prossima stagione il club, per ripartire alla grande e nella migliore maniera possibile, ha scelto il manager toscano. Sbaragliata la concorrenza di altri suoi colleghi.

Allegri pronto a ripartire, il club ha scelto: sarà lui il nuovo allenatore

Una stagione che, nonostante non sia ancora giunta al termine, per buona parte (se non tutta) dell’ambiente è assolutamente da dimenticare. Questo è il pensiero dei tifosi del Milan che hanno fallito gli obiettivi più importanti: ovvero quello di vincere il campionato e andare quanto più avanti possibile in Champions League. Né l’una né l’altra cosa è stata raggiunta. Il successo ottenuto in Supercoppa Italiana potrebbe anche non bastare. Nemmeno quelle in merito ad una possibilità di vincere la Coppa Italia.

Sergio Conceicao, che aveva preso il posto del suo connazionale Paulo Fonseca, continua a non convincere più di tanto. Il portoghese ha il contratto in scadenza il 30 giugno di quest’anno, ma molto probabilmente il suo accordo non verrà rinnovato. Il suo rapporto lavorativo con il club di via Aldo Rossi, però, potrebbe essere interrotto anche prima. Ovvero nel caso in cui dovesse ottenere una sconfitta già a partire dalla prossima giornata di campionato, ovvero quella di sabato pomeriggio, alle ore 18, contro il Como in casa.

Allegri per la prossima stagione, prenderà il posto del suo collega: esonero ad un passo

Nel caso in cui il Milan dovesse ottenere un altro risultato negativo in campionato allora la posizione del portoghese andrebbe a rovinarsi sempre di più. Un esonero, a questo punto, sarebbe una ipotesi assolutamente da non scartare. L’obiettivo del quarto posto, che garantirebbe ai rossoneri di partecipare alla prossima edizione della Champions League, si fa sempre più complicato che mai.

In tal caso la dirigenza potrebbe pensare di scegliere Mauro Tassotti, ma solo come traghettatore, fino al termine della stagione. L’ex storico vice di Carlo Ancelotti è ritornato come nuovo collaboratore per il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. Alla fine della stagione, poi, si farà il punto della situazione. Il nome che piace per la panchina è quello di Massimiliano Allegri. Per quest’ultimo si tratterebbe di un gradito e clamoroso ritorno.