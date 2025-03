Il suo idolo era Igli Tare, adesso è in manette: calciatore spaccia cocaina in strada | Arresto e carriera finita

Il suo idolo calcistico era Tare, adesso è finito in manette: arrestato calciatore che spacciava cocaina in strada

In quest’ultimo periodo il nome di Igli Tare sta riecheggiando, sempre di più, in casa Milan. Ed il motivo è fin troppo ovvio: l’albanese, infatti, è molto vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della squadra rossonera.

Non per la prossima stagione, ma entro le prossime settimane. L’ex Lazio, infatti, sembra aver convinto il resto della dirigenza di via Aldo Rossi e dovrebbe avere la meglio su un altro candidato, ovvero Fabio Paratici (anche lui attualmente svincolato).

Intanto, però, il suo nome viene accostato in un’altra vicenda. Ci teniamo a precisare che, in questa, Tare non c’entra assolutamente nulla. Una vicenda di cronaca che ha visto portare all’arresto una persona che, come idolo, aveva proprio l’ex calciatore di Brescia e Lazio.

La polizia lo ha arrestato ben due volte nel giro di un mese. Motivo? Spaccio di cocaina per strada. Se in un primo momento erano stati i poliziotti locali, la seconda volta sono stati i carabinieri ad ammanettarlo e portarlo in caserma.

Arrestato due volte in un mese, spacciava cocaina in strada: nei guai ex calciatore

Una vicenda che si è verificata nel pomeriggio di lunedì 10 marzo quando una pattuglia dei militari dell’arma ha notato, in via Gaetano Pesci, un uomo fermo in sella alla sua bicicletta in via Gaetano Pesci, a Ferrara. I suoi gesti (osservava ripetutamente lo schermo del cellulare in maniera nervosa guardandosi attorno) ha catturato inevitabilmente l’attenzione dei carabinieri. A distanza di pochi secondo gli si è affiancato un soggetto che, in maniera veloce, gli ha consegnato una pallina bianca.

In cambio di alcune banconote. Troppo per i carabinieri che sono intervenuti ed hanno arrestato i due soggetti. Questi ultimi non hanno opposto resistenza e sono stati portati in caserma. Lo spacciatore è un ex calciatore, di origini albanese. Al momento dell’arresto lo spacciatore aveva in tasca gli sono stati trovati 60 euro (provenienti dall’attività di spaccio) ed un coltello che nascondeva nei vestiti. Mentre l’acquirente aveva nascosto la pallina di cocaina in una scarpa. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Ex calciatore sottoposto ad arresto, accuse gravissime

A proteggere l’ex calciatore l’avvocato Alessandro D’Agostino. Il suo assistito è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacenti con tanto di trattenimento nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri. Il giorno seguente, martedì 11 marzo, è stato accompagnato in tribunale per parlare dinanzi al giudice.

L’arresto è stato convalidato. Nei suoi confronti, inoltre, è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Ferrara. Con obbligo di permanenza, nelle ore notturne, nella sua abitazione.