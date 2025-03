Firmo a fine stagione | Colpo chiuso durante Inter-Feyenoord: dichiarazione ufficiale nel post

Inter-Feyenoord, durante il match di Champions arriva il colpo di mercato: firma alla fine della stagione

Nessun problema per l’Inter di Simone Inzaghi che, come all’andata, vince anche al ritorno la sfida contro il Feyenoord. Olandesi che non hanno mai preoccupato più di tanto la retroguardia difensiva nerazzurra.

Adesso per i campioni d’Italia il cammino verso la Champions League si fa sempre più insidioso: ai quarti di finale, infatti, se la vedranno contro il Bayern Monaco che ha letteralmente annichilito i connazionali del Bayer Leverkusen (anche loro nei due match).

Quello che sta facendo molto discutere, però, non è stato tanto il risultato dell’incontro al ‘Giuseppe Meazza‘. Ma soprattutto quanto accaduto sia durante che dopo la partita. Una rivelazione che accende, non da poco, il prossimo calciomercato estivo.

A vuotare il sacco ci ha pensato direttamente il calciatore che, al termine della sfida, si è voluto soffermare sul suo futuro calcistico. Al termine della stagione è pronto a mettere “nero su bianco”. Nessun ripensamento né altro, la sua decisione l’ha presa.

Inter-Feyenoord, la rivelazione non passa inosservata: colpo di mercato a fine stagione

Nel corso di una intervista rilasciata all’emittente televisiva “Ziggo Sport” è intervenuto uno degli uomini mercato della squadra olandese, David Hancko. L’attuale capitano del Feyenoord è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Anche se, mai come in questo caso, è giusto definirlo una “meteora” visto che con la Fiorentina non ha mai impressionato più di tanto gli addetti ai lavori viola. In questi anni, però, ha dimostrato di essere un centrale difensivo di tutto rispetto e punto di riferimento della sua nazionale slovacca.

Il suo nome non è mai stato depennato dalla lista dei desideri della Juventus che, sia nella scorsa estate che in inverno, lo ha cercato con insistenza. Anche se una vera e propria trattativa non c’è mai stata fino in fondo. Al termine della stagione, però, qualcosa potrebbe seriamente cambiare. Lo ha fatto capire direttamente il classe ’97 al termine dell’incontro. Oltre al canale televisivo olandese ha parlato anche in conferenza stampa dove ha rivelato il suo futuro.

Inter-Feyenoord, la rivelazione dell’uomo mercato: futuro ancora da scrivere

Un ritorno in Italia di Hancko? Una possibilità assolutamente da non scartare del tutto. Anche perché, come riportato in precedenza, la Juventus lo cerca (anche con una certa insistenza) per rinforzare il reparto difensivo. In merito ad un suo possibile trasferimento ha rivelato: “Si è parlato tanto di me in termini di mercato. Ho parlato con il ds e l’unico obiettivo era rimanere concentrati sulla Champions”.

Con l’eliminazione dalla massima competizione europea, però, i pensieri sono inevitabilmente cambiati: “Adesso ne parleremo a fine stagione. Ora sono concentrato sul Feyenoord, poi vedremo il dà farsi“. La Juventus, intanto, non molla la presa e segue con attenzione la vicenda riguardante il forte centrale slovacco.