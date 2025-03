Devo lasciare la corsa Scudetto: 5 titolari nerazzurri distrutti | Epidemia di infortuni sul più bello

Si fa sempre più complicata la strada che porta il club allo Scudetto, la lista degli infortunati si allunga: 5 sono out

Manca sempre meno ad uno dei match più importanti della stagione e che, allo stesso tempo, può valere un pezzo dello scudetto. Ovviamente stiamo parlando di Atalanta-Inter, gara valida per la 29ma giornata del campionato di Serie A.

Un incontro che gli amanti del bel calcio, oltre alle due tifoserie, stanno attendendo anche con una certa ansia. Soprattutto per il motivo citato in precedenza: per entrambe le squadre significa molto per quanto riguarda la vittoria del campionato.

Ovviamente lo spettatore interessato non potrà che essere il Napoli che giocherà, sul campo del Venezia, qualche ora prima di domenica 16 marzo. Allo stesso tempo, però, non arrivano buone notizie per il club nerazzurro.

Un altro infortunio si aggiunge alla lista di calciatori già indisponibili e che sono costretti ad alzare la famosa “bandiera bianca”. I risultati degli esami strumentali parlano chiaro: c’è la lesione. Non c’è nulla da fare in questo caso.

Alza ‘bandiera bianca’, la lista degli infortunati si allunga sempre di più

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete ed ha spiazzato i tifosi della ‘Dea’. Nel corso degli ultimi allenamenti, nel centro sportivo di Zingonia, mister Gasperini dovrà fare a meno di un altro elemento fondamentale della rosa. Si tratta di Ibrahim Sulemana che ha riportato un infortunio. Secondo quanto annunciato da fonti vicine al club pare che il centrocampista abbia riportato una lesione di primo grado del muscolo adduttore breve della coscia destra.

Un’altra tegola, quindi, per il mister di Grugliasco che deve fare già a meno di altre pedine importanti della rosa. Stiamo parlando di: Juan Cuadrado, Stefan Posch, Giorgio Scalvini, Odilon Kossounou e Gianluca Scamacca. Questi ultimi calciatori, inoltre, hanno svolto solamente terapie in linea con i percorsi riabilitativi. Segno del fatto che non potranno prendere parte al big match del “Gewiss Stadium” contro l’Inter. A sorridere, in questo caso, mister Inzaghi. Anche se fino ad un certo punto visto che il piacentino ha i suoi infortunati.

Verso Atalanta-Inter, i nerazzurri senza molti protagonisti: out per infortunio

Come riportato in precedenza nemmeno Inzaghi può sorridere più di tanto. La squadra lombarda, reduce dall’importante vittoria in Champions League contro il Feyenoord (con conseguente passaggio del turno ai quarti), deve fare i conti con alcuni calciatori infortunati.

Tra questi Davide Frattesi (colpo alla caviglia ancora da recuperare), Federico Dimarco e Nicola Zalewski. Dalla tribuna guarderanno il match anche Matteo Darmian e Piotr Zielinski. Filtra ottimismo e speranza per Stefan De Vrij e del capitano, Lautaro Martinez.