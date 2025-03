De Zerbi al posto di Allegri: ritorno col botto in serie A | Decisione presa nella notte

Nelle ultime ore c’è stato un cambiamento di idea totale: la panchina non sarà affidata più ad Allegri ma a De Zerbi

Dalle dichiarazioni rilasciate nelle sue ultime interviste al Marsiglia è chiaro che il futuro di Roberto De Zerbi sia oramai lontano dalla Francia. E tra le tante nuove mete disponibili, le voci più insistenti provengono dall’Italia, paese in cui si è fatto conoscere in tutto il mondo alla guida del Sassuolo.

Per più volte nel corso degli anni ha ricevuto l’attenzione e l’interesse da parte di società italiane ma non si è mai concretizzato nulla. Soprattutto una volta andato all’estero, passando prima per lo Shaktar Donetsk, poi per il Brighton ed infine per il Marsiglia, rendendo le speranze che tornasse pari a zero.

Improvvisamente però è tutto cambiato. Il giovane allenatore ha voglia di tornare e vincere in patria ed i club si sono finalmente accorti del suo potenziale e di ciò che può dare al nostro calcio. Ha finalmente compiuto quel salto di qualità di cui necessitava, divenendo appetibile per le big di Serie A.

Sono tante le società di rilievo che cambieranno allenatore a fine stagione e molte che valutano questa opzione. C’è l’Atalanta che si separerà da Gian Piero Gasperini, la Roma che dirà addio a Claudio Ranieri, il Milan che manderà via Sérgio Conceição, la Juventus che non è convita di Thiago Motta ed il Napoli che non sa se continuerà con Antonio Conte.

Ritorno a casa

Tra tutti i club citati, chi sembra più vicino a farlo approdare sulla propria panchina è il Milan di RedBird. I rossoneri subiranno nuovamente una rivoluzione ed è proprio De Zerbi colui che è stato designato come nuovo comandante della nave.

Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, avendo già vestito la maglia rossonera nelle giovanili del club, precisamente dal 1995 al 1998. E significherebbe anche coronare un sogno, dato che diventerebbe il mister della squadra che ha sempre dichiarato di tifare.

Cambio di programma

Con un anno di ritardo, si sancerebbe il matrimonio tra lui ed il club. Già nell’estate scorsa ci furono vivissimi contatti tra le parti che però non si concretizzarono, ma ora come non mai sono vicinissimi ad un accordo.

Una scelta che ha davvero spiazzato i tifosi, convinti che tornasse a Milanello Massimiliano Allegri. L’allenatore sembrava essere ad un passo a sedersi nuovamente sulla panchina del Diavolo ma le sue quotazioni d’arrivo sono improvvisamente calate nelle ultime ore.