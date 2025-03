Spalletti lo vuole rubare a Conte: Vieni in Nazionale con me | La scelta folle per l’attacco azzurro

Il commissario tecnico Spalletti ha avuto una pazza idea, convocare in Nazionale il pupillo di Antonio Conte, con lui al centro dell’attacco si punta al Mondiale

L’Italia torna in campo tra una settimana per il doppio scontro dei quarti di finale di Nations League che vedrà gli azzurri affrontare la Germania, per una sfida dal grande fascino e che riporta alla mente sfide epiche disputate nel corso degli ultimi decenni, con esito spesso favorevole.

Un impegno che sarà importante anche per capire su quali giocatori puntare in vista del Mondiale a cui l’Italia è chiamata a partecipare dopo due esclusioni di fila che hanno macchiato la storia gloriosa della nostra Nazionale nella massima competizione.

Le ultime uscite degli azzurri hanno fornito dei segnali incoraggianti, con diverse forze fresche rispetto al gruppo di giocatori che ha preso parte all’Europeo della scorsa estate, concluso con una deludente eliminazione agli ottavi di finale.

Uno dei reparti che ha dato le risposte migliori è quello offensivo, con una coppia di centravanti che si è reso protagonista anche in campionato, trascinando l’Atalanta e la Fiorentina nei primi posti della classifica.

Spalletti non ha dubbi, contro la Germania spazio al pupillo di Antonio Conte

Loro sono Mateo Retegui e Moise Kean. Le due punte hanno cambiato maglia di club la scorsa estate e nessuno si aspettava da loro un impatto così decisivo, tanto da guidare la graduatoria dei capocannonieri.

Ma il commissario tecnico Luciano Spalletti potrebbe propendere su un’altra punta che si è messa in mostra nell’ultimo periodo e che ha segnato una rete di fondamentale importanza la scorsa domenica nel ritorno alla vittoria del suo Napoli proprio contro la Fiorentina di Kean.

I suoi numeri recenti parlano chiaro, può giocare titolare anche in Nazionale

Tra gli attaccanti più in forma del momento in Italia c’è Giacomo Raspadori che ha trovato il giusto feeling con il compagno di reparto Romelu Lukaku e sta trovando un minutaggio maggiore con i partenopei dopo la partenza di Kvara nel mercato di gennaio.

Le sue prestazioni stanno convincendo la piazza e stanno cercando di non far rimpiangere il talento georgiano che ha preferito non perdere il treno di un top club come il Psg, scegliendo di lasciare il Napoli, malgrado la possibilità concreta di vincere il campionato.