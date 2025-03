Operazione e addio stagione: Inzaghi ha perso il suo pupillo | In rosa non c’è un sostituto naturale

Inter, tegola per mister Inzaghi: operazione inevitabile per il calciatore e stagione già conclusa: non c’è un sostituto

Il Feyenoord è il passato, adesso bisogna pensare solo al prossimo avversario. Non il Bayern Monaco ai quarti di finale, bensì all’imminente match di campionato: ovvero quello che vedrà l’Inter affrontare, in trasferta, nella serata di domenica l’Atalanta.

Uno scontro diretto per lo scudetto ad altissimo livello, con il Napoli spettatore che poche ore prima se la vedrà con il Venezia. Continuano gli allenamenti, nella Pinetina, per i ragazzi di mister Inzaghi.

Anche se, allo stesso tempo, non arrivano affatto buone notizie per il manager piacentino. Soprattutto per quanto riguarda le condizioni fisiche di un calciatore che ha dovuto alzare necessariamente bandiera bianca.

Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto l’atleta, parlano chiaro e non hanno lasciato spazio a dubbi. L’obiettivo è quello di recuperarlo per il prossimo match, anche se le speranze diminuiscono sempre di più.

Inter, le condizioni del calciatore preoccupano: mister Inzaghi non ha un sostituto

Nelle ultime ore Stefan De Vrij si è sottoposto ad esami che hanno confermato l’infiammazione del ginocchio. L’olandese sta cercando di stringere i denti per entrare a far parte della lista dei convocati per la gara di questa domenica a Bergamo. Come riportato in precedenza, però, le sensazioni in merito sono negative. Difficile anche che possa andare in panchina, ma il tutto dipenderà dalla sua reazione e dalle condizioni che verranno valutate direttamente dallo staff medico nerazzurro.

Ricordiamo che il classe ’92 si è fermato prima del match di Champions League contro il Feyenoord al ‘Giuseppe Meazza’. Il centrale resta in dubbio, anche se nell’ambiente della squadra campione d’Italia filtra una piccola percentuale di ottimismo. Da valutare, quindi, quel fastidio al ginocchio che continua a non lasciargli tregua. De Vrij, come annunciato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, soffre di una leggera infiammazione. La situazione verrà monitorata con il trascorrere dei giorni.

Inter, da valutare le condizioni del calciatore: Inzaghi incrocia le dita

Il giorno dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il team olandese il tecnico piacentino ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Tranne per gli infortunati che si sono presentati regolarmente nel centro sportivo della Pinetina. Tra questi anche Federico Dimarco, Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Piotr Zielinski. Nessuno di loro, però, potrà prendere parte al big match del “Gewiss Stadium“.

La speranza, però, è che nella lista dei convocati possa spiccare il nome del difensore olandese. Inoltre sono da valutare anche le condizioni di Davide Frattesi che, al termine della sfida europea, non è uscito al meglio. Anche se per l’ex Sassuolo la situazione non è particolarmente preoccupante.