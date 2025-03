Devi tornare subito a Londra: il Milan incassa 20 milioni | Ha fatto la fine di Kalulu

Ha ricevuto lo stesso trattamento di Kalulu, il club non lo ritiene più parte del progetto: via dal Milan per due spicci

A meno che non si verifichino imprese, al momento difficilmente attuabili dato il rendimento della squadra, il Milan in estate cambierà volto. La società non vuole assolutamente che si ripeta quanto successo nell’attuale stagione, motivo per cui ha deciso di attuare una rivoluzione a 360 gradi.

Una scelta drastica ma doverosa per il Diavolo, che non ha minimamente rispettato le aspettative prefissate ad inizio stagione. E’ chiaro che i risultati ottenuti non soddisfino le ambizioni del club, rendendo impossibile percorrere un’altra strada che non sia quella di una trasformazione radicale.

Siamo a Marzo ed è praticamente già fuori dalle competizioni a cui mirava. La vittoria della Supercoppa Italiana e la possibile vincita della Coppa Italia non bastano: il tricolore e la Champions League erano i due obiettivi a cui puntare.

Riguardo il campionato, non è stata praticamente mai in corsa per alzare il 20esimo Scudetto della sua storia. Sempre troppo incostanti, a differenza della UCL, dove lo sono stati fino all’ultima giornata per poi gettare via al vento una qualificazione già fatta con la Dinamo Zagabria ed il Feyenoord.

Ex Novo

Gerry Cardinale, proprietario del club, è stato più che chiaro nel designare il nuovo organigramma rossonero. Massimo potere a Giorgio Furlani, meno importanza a Zlatan Ibrahimovic, retrocessione di Geoffrey Moncada a Capo Scout e nuovo dirigente in società.

E a prescindere da chi verrà scelto, dato i tanti nomi che si vociferano, è già stato annunciato che la rosa subirà dei forti cambiamenti. A partire dai titolarissimi, che non sono oramai più intoccabili come un tempo e possono partire per l’offerta giusta.

In partenza

Tra questi c’è proprio Fikayo Tomori. La situazione del difensore inglese è molto curiosa, dato che più volte ha cambiato la sua posizione all’interno delle gerarchie del Milan. Inizialmente era ai margini con Fonseca per poi tornare titolare con Conceição, che ha impedito che partisse durante la sessione di calciomercato invernale.

Poche settimane dopo gli è toccato lo stesso destino. Relegato in panchina e non più utilizzato, mettendo in chiaro che il suo futuro sarà lontano da Milano. Su di lui c’è il Tottenham di Ange Postecoglou, che aveva già sondato il calciatore a Gennaio per riportarlo in Inghilterra. Per strapparlo servono circa 20 milioni di euro, una cifra decisamente a ribasso se analizziamo il suo valore di mercato negli anni scorsi, soprattutto nell’anno della vittoria della Serie A.