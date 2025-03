Altro che Inter, Marotta “snobbato” in diretta: “Ha scelto un’altra strada” | Trattativa smentita

Il presidente dell’Inter ha smentito di essere interessato a uno dei maggiori talenti della serie A, non c’è nessuna trattativa in corso

L’Inter ha centrato con merito la qualificazione ai quarti di finale di Champions League battendo anche al ritorno a San Siro gli olandesi del Feyenoord, trascinata ancora una volta da Marcus Thuram che continua a fornire prestazioni importanti in campo internazionale, malgrado non abbia ancora recuperato del tutto dal problema alla caviglia.

Il centravanti francese dovrebbe essere tenuto a riposo da Deschamps per le due sfide della Nazionale francese di settimana prossima contro la Croazia ma si è dimostrato sempre devastante in fase realizzativa, contribuendo al passaggio del turno dei nerazzurri.

Un’Inter che è ancora in corsa in tre competizioni. In serie A si gioca il titolo con il Napoli e l’Atalanta, disposte a non cedere il passo ai campioni d’Italia in carica, mentre in Coppa Italia ad attendere gli uomini guidati da Inzaghi è il Milan in un doppio derby che vale la finale.

La dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione, con l’obiettivo di conservare intatto il tasso tecnico dell’organico, anche se sono messi in preventivo dei cambiamenti sostanziali rispetto alla conferma della colonna vertebrale della rosa che è avvenuta la scorsa estate.

Le mosse dell’Inter per la prossima campagna acquisti

La nuova proprietà americana degli Oaktree ha fornito delle indicazioni precise a Beppe Marotta riguardo alle strategie di mercato che puntano all’ingaggio di profili di prospettiva da far maturare e poi rivendere a una cifra decisamente superiore.

Plusvalenza sarà la parola chiave del nuovo ciclo societario del club di Viale della Liberazione, dopo anni di parametri zero di qualità e di intuizioni da parte del direttore sportivo che si aspetta maggiori margini economici per poter agire in entrata.

L’Inter si sfila per la corsa al giovane talento della cantera dei Blancos

Uno dei nomi più gettonati è quello di Nico Paz, tra le rivelazioni dell’attuale serie A, in forza al Como ma in prestito al Real Madrid.

Marotta, poco prima della gara contro il Feyenoord a Milano, ha smentito che ci sia in corso una trattativa: “Ho letto questo accostamento mediatico. Il Real ha il diritto di recompra, quindi il percorso è difficoltoso. Il giocatore è valido, ma il mercato entrerà nel vivo più in là”.