Zang lo ha regalato, adesso Marotta lo vuole indietro | Il talento danese è pronto al suo grande ritorno

Il numero uno dell’Inter potrebbe ripensarci e dopo averlo praticamente regalato Marotta sembra volerci provare e riportare il giocatore danese a Milano.

È tempo di pianificazione del futuro in casa inter e dai piani alti si pensa alle prossime mosse da fare in ottica mercato per farsi trovare pronti alla prossima stagione.

Ma a volte guardarsi indietro può aiutare molto a posizionare le pedine da muovere per il futuro. Ecco perché Marotta vorrebbe tornare sui suoi passi e recuperare un elemento diventato sempre più importante da quando ha lasciato l’Inter.

Il presidente dei nerazzurri sembrerebbe infatti interessato a riportare a Milano l’attaccante danese che lasciò andare per pochi soldi anni fa, ma che ora può rappresentare una soluzione ideale in fase offensiva. Il grande ritorno non è affatto un’utopia.

Pronta la spedizione per riportarlo a casa?

Le ultime partite del Bologna in campionato hanno confermato la capacità della squadra emiliana di dare fastidio alle più grandi e che, nonostante la partenza in estate di Zirkzee, ci sono ancora elementi importanti in rosa. Uno di questi è senza dubbio Jens Odgaard, attaccante danese classe ’99 che sta guadagnando sempre più spazio nel reparto offensivo guidato da Italiano.

In questa stagione ha già messo a segno 5 gol in campionato in 23 presenze, ma la sensazione è che se non fosse stato rallentato dagli infortuni il bottino sarebbe stato più ampio. Un’occasione succulenta per il Bologna, che può dire di aver trovato l’ennesimo gioiello a poco, ma un’interesse concreto per l’Inter di Marotta, che vorrebbe provare ad organizzare una spedizione per riportare il danese a casa.

La trattativa

Odgaard è stato infatti un giocatore dell’Inter quando, nel 2017, venne acquistato dai nerazzurri per 5 milioni di euro. Una cifra importante che, però, non è stata rispecchiata nell’utilizzo in campo del danese. Dopo solo un anno infatti i nerazzurri lo cedettero al Sassuolo proprio per cinque milioni di euro e solo l’attaccante sta conquistando sempre più importanza in Serie A.

Il Bologna potrebbe valutare il 25enne circa 10 milioni di euro, ma il suo valore aumenterebbe se dovesse continuare a macinare gol e a diventare imprescindibile per il gioco di Italiano. Non è detto quindi che Marotta possa far partire la trattativa fin da subito, in modo da bruciare i tempi e riavere l’attaccante a Milano già a luglio.