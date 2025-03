L’infortunio era falso; calciatore beccato di nuovo in discoteca | Si finge malato per andare alla festa

Avrebbe dovuto giocare ma ha fatto finta di essere malato per poter andare alla festa: un’abitudine che ripete ogni anno.

Una festa può essere più importante della partita di calcio da giocare con la tua squadra? Per Neymar la risposta a questa domanda è “Assolutamente sì”.

Il campione brasiliano, considerato uno dei giocatori più forti e impattanti nel mondo dello sport della sua generazione, è sempre stato adornato da questo alone di ragazzo “libertino”, oltre che da incredibile talento.

Anche adesso che è tornato in Brasile, nel suo amatissimo Santos, Neymar non ha di certo perso il vizio per il divertimento e per rispettare gli appuntamenti personali che lui ritiene più importanti. Ancora una volta ha rinunciato ad una partita per poter andare ad una festa a cui tiene moltissimo.

Niente match, c’è la festa

Da ormai dieci anni è sempre la stessa storia: Neymar fa di tutto per saltare qualunque match si trovi a ridosso dell’11 marzo, giorno del compleanno di sua sorella Rafaella Santos. Il calciatore brasiliano ha sempre fatto di tutto per saltare gli impegni sportivi che ruotano attorno a questa data, sia con la maglia del Barcellona, che con quella del Psg o dell’Al Hilal.

Infortuni, squalifiche, doppie ammonizioni. Per dieci anni, prima dell’11 marzo Neymar non si è risparmiato e ha fatto in modo di essere in brasile per festeggiare sua sorella. Ma se questa pratica non è mai stata del tutto sanzionata o evitata in Europa o in Arabia Saudita, in Brasile la musica sembra essere diversa.

Le proteste dei tifosi

Da quando Neymar (ri)veste la maglia del Santos ha già segnato un gol e ha conquistato nuovamente la tifoseria della squadra brasiliana. Tuttavia, il compleanno di sua sorella continua ad essere “sacro” e il calciatore della Nazionale verdeoro non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. Questa volta però deve fare i conti con i suoi tifosi che hanno visto la propria squadra perdere contro il Corinthias nella semifinale di Campionato, senza la presenza del brasiliano, in quanto infortunato.

Nel 2021 Neymar saltò l’importante sfida di Champions contro il Barcellona per via di un’infortunio all’adduttore lungo sinistro. Ma in quel frangente venne pizzicato alla festa di Carnevale di Rio de Janeiro. Mentre sia nel 2015 che nel 2016 il brasiliano si fece squalificare, saltando la partita contro il Granada e il Rayo Vallecano. Neymar e sua sorella Rafaella sono molto legati e il calciatore ha sempre dichiarato che il suo cuore appartiene a lei. Un legame che a quanto pare va ben oltre le partite di pallone.