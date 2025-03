“Ho sperperato tutto a droghe e gioco d’azzardo” | La leggenda della Nazionale ammette tutto

Ha speso tutti i suoi guadagni in droga e giochi d’azzardo, l’ex simbolo della Nazionale rivela tutto: non ne poteva più

Da ben 11 anni ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo che, comunque, si è tolto un bel po’ di soddisfazioni. Oltre ai vari titoli conquistati ha guadagnato un bel po’ di soldi. Tanti da mettere a posto diverse generazioni.

Ed invece, purtroppo per l’ex simbolo della Nazionale, non è andata affatto così. Tutto quello che ha guadagnato, nel corso della sua carriera, lo ha speso in droga e gioco d’azzardo. A tal punto da rimanere al verde e senza un soldo sul conto corrente.

Di questo, e molto altro ancora, ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata al noto quotidiano britannico “Daily Mail” in cui ha rivelato tutto quello che nessuno conosceva. Almeno sino ad ora.

Non è stato un periodo assai facile per l’ex calciatore che, oltre ai problemi citati in precedenza, ha avuto a che fare anche con un brutto nemico: la depressione. La stessa che lo ha portato a prendere delle decisioni assolutamente sbagliate.

Tutto in droga e gioco d’azzardo, ora non ha più un soldo: la triste debacle dell’ex Nazionale

In Premier League è una specie di icona. Soprattutto per i tifosi che lo hanno visto giocare nella loro squadra del cuore. Craig Bellamy qualche soddisfazione se l’è tolta, tanto da vestire alcune delle squadre più importanti inglesi e non come: Newcastle, Celtic, Liverpool, West Ham, Manchester City, Cardiff e molte altre ancora. Ovunque sia andato ha lasciato il segno, ovviamente dal punto di vista realizzativo. Dopo il calcio, però, ha affrontato diversi mostri. Tra questi, appunto, la depressione. Un periodo nerissimo per l’ex stella del calcio gallese, tanto da dover dichiarare bancarotta e rinunciare a qualsiasi cosa.

Nell’intervista ha rivelato che non ha sperperato i suoi soldi solamente in droga, alcol e gioco d’azzardo, ma anche in altro. In che modo? Scommettendo sulle persone. Negli ultimi anni ha rivelato di aver vissuto nel braccio della morte. Una delle sue passioni era quelle di collezionare orologi, ora nemmeno più quella. Si aspettava che determinate persone lo aiutassero ad uscire da questa situazione critica, ma non ha mai ricevuto risposta in merito. Quando vestiva ancora i panni da calciatore era conosciuto per le tantissime donazioni che effettuava per costruire strutture sanitare in Africa. Non solo: anche nell’aiutare amici che non se la passavano affatto bene.

Dall’essere la stella del calcio alla bancarotta, la triste fine dell’ex Nazionale

Dopo che aveva ascoltato (sbagliando) alcune persone che gli consigliavano di investire i propri guadagni altrove ha dovuto dichiarare bancarotta. Su alcune attività come: wine bar, progetto edilizio andato in fallimento e una steakhouse. Questi consigli, alla fine, non erano altro che un imbroglio. Tanto è vero che Bellamy decise di denunciare e la polizia inglese apri una indagine. Attualmente è il selezionatore del Galles, dopo essere stato il vice di Vincent Kompany al Burnley.

Prima, però, non se la passava bene visto che non poteva permettersi né una automobile e nemmeno un appartamento. Proprio l’attuale tecnico del Bayern Monaco lo ha salvato nel suo periodo come tecnico della squadra inglese. Adesso Bellamy vuole ripartire e mettersi tutto alle spalle: “Amo quello che faccio visto che mi reputo bravo“. In conclusione ha voluto lanciare un appello alle persone che si trovano nelle sue vecchie condizioni: “Controllate tutto e non fidatevi delle persone sbagliate“.