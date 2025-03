Ci vediamo a maggio: Inzaghi lo mette fuori rosa | Era la sua più grande scommessa

Aveva puntato tutto su di lui ma dovrà farne a meno per il rush finale di stagione, mister Inzaghi si priva di una pedina preziosa

L’Inter si prepara per gli ultimi due mesi della stagione con la speranza di arrivare sino in fondo alle tre competizioni in cui è ancora in corsa. I nerazzurri hanno centrato con merito la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, con un percorso autoritario e con una difesa di ferro che sta rappresentando il valore aggiunto della marcia senza intoppi degli uomini di Inzaghi nel massimo torneo europeo.

In campionato prosegue il testa a testa con il Napoli di Antonio Conte per quello che si prospetta un duello destinato ad appassionare anche i tifosi neutrali sino all’ultima giornata, con nessuna delle due compagini che ha intenzione di mollare la presa e con l’Atalanta come terza incognita, in attesa di un passo falso per agguantare la vetta.

In Coppa Italia l’Inter è attesa al doppio scontro che vale la finale contro i cugini del Milan che non hanno ancora battuto nei tre match disputati in questa stagione e a cui vogliono rifilare il colpo di grazia di un’annata da dimenticare.

Un calendario che non ha avuto momenti di pausa e che ha costretto il mister a sfruttare la rosa a disposizione, completa in ogni reparto e competitiva anche per quanto riguarda le seconde linee, con qualche recente infortunio che ha limitato le rotazioni.

Non potrà scendere in campo nelle prossime partite, Inzaghi non lo convocherà

Tra gli ultimi a riportare dei problemi fisici vi è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, fortemente voluto da Inzaghi e Marotta, arrivato come parametro zero dal Napoli un anno e mezzo fa, si è infortunato lo scorso weekend contro il Monza.

Il giocatore ha effettuato gli esami presso l’Istituto Humanitas di Rozzano alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord.

Inzaghi non potrà contare su di lui, dovrà correre ai ripari

I test medici hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Zielinski sarà rivalutato nelle prossime settimane ma il suo rientro in campo è previsto non prima di inizio maggio.

Un’assenza pesante per Inzaghi che si augura di averlo a disposizione per quelle che potrebbero essere le sfide che valgono l’intera stagione, oltre alla prima edizione del Mondiale per club.