Allegri? No grazie:“Gian Piero Gasperini ha il DNA Juve” | Si aspetta maggio per la firma

È lui l’uomo giusto per risollevare la Juventus dalle ceneri: Gasperini è pronto a firmare per i bianconeri

Thiago Motta è attualmente l’allenatore della Juventus e lo sarà fino al fine della stagione, a prescindere dai risultati. La domanda che però ci poniamo in molti è la seguente: rivestirà lo stesso ruolo anche la prossima annata?

Ed è proprio qui che sorgono i più grandi dubbi. La sua posizione è tutt’altro che solida, sopratutto se la Vecchia Signora l’ha ingaggiato per migliorare quanto ottenuto con Massimiliano Allegri ed ha ottenuto decisamente di peggio.

Il mister livornese aveva centrato la qualificazione alla successiva edizione di Champions League e vinto la Coppa Italia. L’italo brasiliano, con 200 milioni di euro investiti sul mercato che hanno rivoluzionato la rosa da cima a fondo, non ha fatto altro che aggravare la situazione.

Il quarto posto è a rischio, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta che ha permessa alla Lazio di recuperare terreno. A questo si aggiunge la prematura uscita dalla UCL contro il PSV e la figuraccia rimediata ai quarti di finale della Coppa Nazionale contro l’Empoli.

Un vero e proprio disastro

Dunque la stagione dei bianconeri sino ad ora è un vero e proprio disastro. E se non si vogliono ottenere i medesimi risultati, è chiaro che qualcosa va aggiustato. Il progetto resterà lo stesso, si continuerà ad abbinare la volontà di creare una società sostenibile e competitiva, ma cambierà chi sarà al timone.

Parliamo dell’allenatore, colui che verrà scelto per mettere tutti i pezzi insieme e far navigare la nave. È chiaro che l’ex Bologna abbia miseramente fallito e che dunque serva qualcuno in grado di rendere reali le aspettative, gli obiettivi ed i desideri nati durante il periodo estivo.

L’uomo giusto

Tra i tanti nomi, spunta quello di Gian Piero Gasperini, designato come l’uomo giusto per risollevare il club dalle ceneri. Un’opportunità da non perdere dato che sarà l’allenatore della Dea ancora per poco, avendo già dichiarato che si separerà dai nerazzurri al termine della stagione nonostante il suo contratto scada a Giugno 2026.

Per il 67enne si tratterebbe di un ritorno avendo vestito la maglia bianconera da calciatore ed avendo allenato le giovanili nel 2003. E sarebbe anche molto gradito dai tifosi del club, per quanto dimostrato negli ultimi anni alla guida dell’Atalanta. Gasperini-Juventus è un’opzione più che concreta, tant’è che le possibilità di vederlo su quella panchina salgono ogni giorno di più.