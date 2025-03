Addio Arabia, riecco Stefano Pioli: Milan tradito, torna in Italia con un’altra maglia

La sua avventura in Arabia è finita, è pronto a ritornare in Italia ma in un’altra squadra: Stefano Pioli ad un passo dalla rivale del Milan

Se tornassimo indietro nel tempo e vedremmo Stefano Pioli festeggiare la vittoria dello Scudetto con il Milan, non crederemmo a dov’è adesso. Dal tetto d’Italia, raggiunto tramite una straordinaria impresa, al caldo atroce dell’Arabia Saudita.

Non ci saremmo mai aspettati di vederlo sulla panchina dell’Al-Nassr, totalmente dall’altra parte del mondo. Squadra in cui milita un certo Cristiano Ronaldo, non proprio uno degli ultimi arrivati essendo uno dei calciatori più forti della storia del calcio.

La sua è una scelta puramente economica dato i 10 milioni di euro annui percepiti, che però a breve non si aggiungeranno più al suo conto. Questo perchè nonostante il suo contratto scada al termine della prossima stagione, è seriamente a rischio esonero.

Nonostante la sua sia tra le rose più forti della Saudi Pro League i risultati in campo non arrivano. Non sta riuscendo nel compito di soddisfare le aspettative della società, che adesso è seriamente intenzionata a sostituirlo.

Ritorno in Italia

È chiaro che se continuerà così, le probabilità che resti sono pari a zero. La tifoseria è oramai stanca di un rendimento della squadra tutt’altro che eccelso, iniziando a far spopolare sui social l’#PioliOUT; lo stesso comportamento che ebbero con Luis Castro, il suo predecessore.

Essendo arrivati ad un punto di non ritorno, iniziano già a girare le prime voci su quella che sarà la sua prossima destinazione. Secondo i pronostici più attendibili sarà l’Italia, ritornando nel paese in cui la sua carriera ha avuto il suo picco, ma clamorosamente nella squadra rivale del Milan, la Juventus.

Dai rivali

La stagione dei bianconeri è stata fino ad ora un disastro. Non sono mai stati nella lotta per la vittoria del tricolore, sono usciti ai quarti di Coppa Italia contro l’Empoli e sono fuori dalla Champions League a causa del PSV. Tutti fattori che hanno distrutto il feeling che si era creato tra Thiago Motta e la società, costringendola a cambiare nuovamente allenatore.

Tra i tanti profili sondati chi sembra essere in pole per il ruolo da allenatore della Vecchia Signora è proprio Stefano Pioli. Il classe 1965 ha esperienza, conosce benissimo il campionato ed ha dimostrato in più occasioni di avere una capacità innata di creare gruppo, proprio ciò che servirebbe attualmente ad una Juventus disunita e delusa dai risultati. Si attendono nuovi risvolti entro le prossime ore, con i tifosi bianconeri che sperano sia l’uomo giusto per risollevare la situazione ed i rossoneri che si disperano al pensiero di poterlo vedere sulla panchina dei loro acerrimi nemici.