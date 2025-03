“Non sono infortunato, l’Inter ha mentito”: esplode il caso alla Pinetina, lo sapevano tutti

La dichiarazione shock fuoriuscita dalla Pinetina, tutti nel club ne erano a conoscenza: “Non sono infortunato, l’Inter ha mentito”

La squadra di Simone Inzaghi gioca un primo tempo decisamente sotto i suoi livelli ma alla fine la spunta. La sfida di San Siro si chiude 3-2 a favore dell’Inter, che rimonta in 45‘ di gioco sui biancorossi di Alessandro Nesta.

Così come il Milan, da 0-2 a 3-2 con autogol decisivo. Una vittoria fondamentale che li tiene in vetta a +1 dal Napoli dell’ex Antonio Conte, una squadra che ha più volte dimostrata di non voler mollare di un centimetro la scalata verso il tricolore.

C’è però da stare attenti se si vuole alzare il trofeo, non si può concedere una prima frazione di partita all’ultima in classifica. Una situazione che certifica il primo tempo deludente dei nerazzurri, che inispiegabilmente hanno alzato il piede dall’acceleratore dopo il primo quarto d’ora.

Il classico testacoda a cui si assiste, con la convinzione che siano 3 punti facili da ottenere. Ed invece la forza della squadra lombarda ha gelata San Siro con le reti di Birindelli e Keita Baldè, scongelatosi grazie alla rete di Arnautovic nel finale del primo tempo e la rimonta completata a 13‘ dalla fine.

Troppi infortuni

Nonostante tutto, il mister piacentino si è dimostrato soddisfatto della gara intrapresa ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi ma sul primo gol dovevamo fare meglio, il secondo è stata una grande giocata di Keita. Siamo stati lucidi, abbiamo fatto una grande secondo tempo. Complimenti al Monza per la gara che ha fatta”.

Non ha però nascosto la problematica infortuni che si sta abbattendo sulla rosa da diverse settimane: “Zalewski e Dimarco martedì non ci saranno, vedremo per domenica. E’ rientrato Carlos Augusto ma si è fermato Zielinski, le sensazioni non erano buone. È un momento difficile, andiamo comunque avanti con fiducia”.

Dichiarazione shock

Ed è proprio in merito a questa circostanza che sarebbe trapelata una notizia dalla Pinetina che ha sconvolto i tifosi, interisti e non. Il calciatore avrebbe ammesso che veniva dichiarato come infortunato, nonostante non lo fosse, aprendo un nuovo caso mediatico.

Il soggetto in questione è Adriano Leite Ribero. Il brasiliano, definito come uno dei più grandi rimpianti della storia del calcio, è tornato a parlare di sè e di come il suo passato abbia inficiato sul suo rendimento in nerazzurro: “Soltanto io so quanto ho sofferto dopo la morte di mio padre, mi ha distrutto. Ero triste, solo, depresso: così ho cominciato a bere. Non riuscivo a smettere e così ho dovuto lasciare l’Inter. Arrivavo sempre ubriaco agli allenamenti. Non sapevo come nascondere la situazione e non volevo saltarli, ma mi presentavo in quello stato, così lo staff mi portava a dormire in infermeria. L’Inter diceva stampa che ero infortunato, che avevo problemi muscolari, per coprirmi“. Anche le sue compagnie non erano d’aiuto ma tornare in Brasile l’ha aiutato a rinascere: “ho rinunciato ai milioni, ma ho ritrovato la felicità”.