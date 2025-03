Mister, devo dare via Marcus Thuram: Inzaghi è in lacrime | Sono arrivati una barca di soldi dalla Premier

Calciomercato Inter, pessime notizie per mister Inzaghi: Marcus Thuram può andare via in estate, offerta irrinunciabile

L’Inter mantiene salda la prima posizione in classifica. Anche se contro il fanalino di coda Monza è stato tutt’altro che semplice visto che i brianzoli si erano portati sul doppio vantaggio, salvo poi perdere l’incontro al ‘Giuseppe Meazza’ per 3-2.

Un bel sospiro di sollievo per mister Inzaghi, la squadra ed i suoi tifosi. Anche se, subito dopo la vittoria nell’ultima di campionato, arrivano pessime notizie che riguardano uno dei punti di riferimento della squadra.

Si tratta di Marcus Thuram che rischia seriamente di fare le valigie in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Gli apprezzamenti per il figlio d’arte di certo non mancano. Soprattutto dall’estero.

Il pericolo, per il club nerazzurro, è che nei prossimi mesi possa arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili. Marotta lo sa bene ed è pronto a questa possibilità: il top club della Premier League fa davvero sul serio per il centravanti francese.

Calciomercato Inter, Inzaghi rischia di perdere Thuram: dalla Premier fanno sul serio

Nonostante le sue ultime dichiarazioni d’amore nei confronti dell’Inter hanno tranquillizzato i tifosi nerazzurri, dal Regno Unito i tabloid sono sempre più sicuri che il Liverpool tenterà un importante assalto per Marcus Thuram. I ‘Reds’, con molta probabilità, al termine della stagione perderanno Mohamed Salah a parametro zero. Per rimpiazzare l’egiziano l’idea è quella di portare nella città inglese proprio il classe ’97.

La conferma in merito arriva anche dalla “Gazzetta dello Sport” che ha voluto fare il punto della situazione. Il noto quotidiano “rosa” ha precisato che il Liverpool ha intenzioni serie per portare in Inghilterra il forte attaccante. Un pericolo non da poco per Inzaghi che, anche per la prossima stagione, continua a vedere la coppia d’attaccante titolare formata dal francese e da Lautaro Martinez. L’obiettivo di Marotta, inoltre, è quello di eliminare dal contratto del calciatore la clausola rescissoria presente.

Calciomercato Inter, la Premier League fa sul serio per Thuram: paura Inzaghi

Dopo averlo preso a parametro zero, due stagioni fa, tra le fila del Borussia Monchegladbach, il presidente Marotta potrebbe incassare una importante cifra. Ovviamente nel caso di un suo addio.

La cifra in questione ha un valore di 70 milioni di euro. Soldi che, però, potrebbero anche non bastare per acquistare il suo intero cartellino. Anche se, problemi economici, il Liverpool non ne ha affatto. Anzi…