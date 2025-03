L’attaccante salta la Champions League: ULTIMORA Inter-Feyenoord | Il ginocchio ha fatto crack

Verso Inter-Feyenoord, pessime notizie per il mister: salterà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Mancano pochissime ore al match di ritorno che vedrà scendere in campo l’Inter contro il Feyenoord. All’andata non c’è stata partita visto che i campioni d’Italia hanno dominato, dal primo sino all’ultimo minuto, portando a casa un secco 0-2.

Squadra olandese che ritorna in quel di Milano a poche settimane di distanza dal match che ha sancito la qualificazione agli ottavi, pareggiando contro i “cugini” del Milan (forti della vittoria ottenuta all’andata in casa).

Nel frattempo, però, a poche ore dal match non arrivano affatto buone notizie per il mister. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti sembra che uno dei calciatori e punti di riferimento della squadra ha alzato la classica “bandiera bianca“.

Per il calciatore, infatti, un problema serio muscolare che lo terrà fuori dai giochi per un bel po’ di tempo. Non si sa quando potrà ritornare a disposizione, ma la cosa certa è che non sarà del match di questa sera al “Giuseppe Meazza”.

Verso Inter-Feyenoord, niente da fare per il mister: il bomber alza bandiera bianca

Piove sul bagnato in casa Feyenoord. Dopo la sconfitta rimediata all’andata, il tecnico Robin Van Persie dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. Si tratta di Igor Paixao. L’esterno d’attacco brasiliano, autore di 8 reti e 13 assist in questa stagione, resterà in Olanda. Motivo? Secondo quanto riportato dal club, con una nota ufficiale, ha riportato un infortunio muscolare alla coscia.

Segno del fatto che non ha preso parte alla trasferta milanese. Anche perché il tecnico ha diramato la lista dei convocati ed il suo nome non compare affatto. Anche se, allo stesso tempo, può in qualche modo sorridere visto che sono ritornati a disposizione ben due calciatori. Si tratta di Gernot Trauner e Facundo Gonzalez che hanno risolto i loro problemi fisici. Ritorna dalla squalifica, invece, Givairo Read.

Niente Inter-Feyenoord per il bomber, non è stato convocato: le ultime

L’assenza di Igor Paixao non può che essere una fantastica notizia per Simone Inzaghi che, forte del 2-0 ottenuto in trasferta, non dovrà preoccuparsi su uno dei calciatori di riferimento del team olandese.

Nel frattempo l’agente del calciatore, Edson Toninello, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” ha parlato di un possibile futuro in Serie A per il suo assistito: “Nessun contatto col Napoli, ma è una destinazione gradita. Tutto dipenderà dal Feyenoord“.