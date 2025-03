Inzaghi è disperato: altro big imbottito di antidolorifici | Non giocherà più in Champions

Inzaghi non sa più cosa fare, ennesimo infortunio in stagione: perde un giocatore chiave in vista della sfida di Champions League

A distruggere il morale costruito grazie alla straordinaria rimonta contro il Monza in Serie A finita 3-2, ci ha pensata la bruttissima notizia arrivata dallo spogliatoio. L’ennesimo infortunio in squadra, facendo cadere il mister Simone Inzaghi nella disperazione più totale.

L’entusiasmo derivante dalla vittoria che gli ha permesso di mantenere la testa della classifica, lasciando dietro il Napoli di Antonio Conte che non intende mollare di un centimetro, è svanito. Altro indisponibile in rosa, una perdita che potrebbe compromettere i risultati di un’intera stagione.

Una situazione che non voleva proprio in questo periodo, soprattutto con il match di Champions League in programma stasera. I nerazzurri dovranno affrontare il Feyenoord di Robin Van Persie, che cercheranno in tutti i modi di ribaltare il risultato dell’andata.

Al Feyenoord Stadium di Rotterdam il match terminò 0-2 per il Biscione. Un risultato più che positivo in un campo difficile, ottenuto grazie alle reti della ‘Thu-La’, la coppia d’attacco formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Centrare l’obiettivo a qualunque costo

Il punteggio ottenuto nella gara precedente sicuramente stempera un pò di tensione nell’ambiente. Una sconfitta con un gol di scarto garantirebbe comunque la qualificazione all’Inter, mentre un pari gli permetterebbe di andare ai tempi supplementari e giocarsi l’accesso ai quarti di finale.

In più giocano in casa, allo Stadio Giuseppe Meazza. Dei fattori con un peso specifico importante, che fanno tendere l’ago della bilancia verso la loro parte ma che non è sinonimo di sicurezza. È comunque un match europeo e può succedere di tutto, motivo per cui bisognerà rimanere concentrati per centrare l’obiettivo.

Brutta tegola

La formazione andrà però rivisitata. Nel match decisivo il mister piacentino non potrà contare su Federico Dimarco, ai box dopo l’infortunio subito con il Napoli. A meno di sorprese al suo posto dovrebbe giocare Carlos Augusto, entrato nel match contro la squadra di Alessandro Nesta per far rifiatare Alessandro Bastoni.

La sua assenza è un problema da valutare perà anche per le prossime gare. Secondo le ultime voci provenienti dalla Pinetina le sue condizioni sembrano essere più preoccupanti del previsto, di conseguenza avrà bisogno di più tempo per recuperare ed avere con certezza una data entro cui poter rientrare. È dunque a rischio la sua presenza contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, uno scontro di vitale importanza per l’assalto al tricolore, e con la pausa Nazionali nel mezzo, è presumibile che lo vedremo in campo con la maglia nerazzurra direttamente contro l’Udinese il 30 Marzo.