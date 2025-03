“Conte in panchina e Del Piero presidente”: rivoluzione ufficiale in casa Juve | C’è anche l’annuncio

In casa Juventus urge l’ennesima rivoluzione. Annunciato il ritorno dei bianconeri: dentro Antonio Conte ed Alessandro Del Piero

A questo punto della stagione, l’annata della Juventus non può che definirsi fallimentare. Un mercato da oltre 200 milioni di euro in estate che ha rivoluzionato la squadra ed il cambio di allenatore non sono stati abbastanza per avviare un nuovo progetto vincente.

Siamo solamente a Marzo, mancherebbero altri due mesi prima di godersi il riposo estivo, ma i bianconeri sono già fuori da ogni competizione. Una situazione frustrante per i tifosi, che con il passare degli anni non denotano alcun miglioramento.

Sono clamorosamente usciti ai quarti di finale di Coppa Italia contro un Empoli nettamente inferiore sulla carta, non sono stati in grado di imporsi con il PSV in Champions League e non sono mai stati in lotta per la vittoria del tricolore.

L’unico barlume di speranza era nato al termine della precedente giornata di campionato. La Vecchia Signora era a –6 dalla vetta ma l’ennesima sconfitta contro una big, questa volta contro l’Atalanta di Gasperini, non ha rappresentata altro che l’ennesima delusione.

Anno zero

Il 4-0 incassato all’Allianz Stadium contro i nerazzurri ha fatto capire che c’è ancora tanto su cui lavorare. Un ko tecnico dal quale è impossibile trarre spunti di riflessione positivi, se non la forza di voler centrare a tutti i costi la qualificazione alla prossima UCL.

Un obiettivo estremamente a rischio dato le concorrenti ed il rendimento altalenante dimostrato. Ed ora più che mai i tifosi sono preoccupati, perchè è chiaro che a prescindere da come andrà la stagione assisteremo in estate nuovamente ad una rivoluzione in società.

La Juventus agli juventini

Per protesta, il pubblico ha lasciato l’impianto sportivo quasi mezz’ora prima che terminasse la gara. Una decisione più che comprensiva dato l’atteggiamento arrendevole palesato dalla rosa bianconera, che salvo alcuni interpreti, non ha mai data la sensazione di esser una squadra unita, pronta ad aiutarsi in un momento di difficoltà come questo.

Ridatemi Antonio Conte per favore non ce la faccio più, voglio tornare a sentirmi juventino. La risalita inizia attraverso allenatori VERI, FORTI, VINCENTI. Poi magari Del Piero presidente e leviamo quel fantoccio orso Yogi. — enacoid (@imparzialecalc) March 9, 2025

È chiaro che in vista della prossima stagione si farà tabula rasa per cercare di ripartire nuovamente da zero e portare la Juventus ai vertici. Per farlo, la tifoseria chiede incessantemente sui social network che le redini del club vengano prese da chi ha il sangue bianconero nelle vene. A gran voce si esige il ritorno di una figura come Alessandro Del Piero come nuovo Presidente e di Antonio Conte in panchina; l’unica soluzione per loro accettabile per dimenticare quest’annata e riprovarci.