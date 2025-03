Avete la Champions League? Rinviamo il Campionato | Regola SPECIALE per Inter-Feyenoord

Il campionato è rinviato, una nuova regola è stata istituita a poche ore dal match che vedrà l’Inter di fronte al Feyenoord in Champions

Mancano poche ore al ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vedrà l’Inter ospitare il Feyenoord, forte del doppio vantaggio maturato a Rotterdam grazie alle reti segnate dai due centravanti Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il capitano dovrebbe partire dalla panchina, mentre al suo posto è pronto Taremi, che cercherà di aiutare il compagno di reparto e chiudere la pratica quanto prima.

Dopo lo spavento dello scorso fine settimana, l’Inter proverà a passare il turno per poi concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo di conservare il vantaggio in classifica rispetto al Napoli e all’Atalanta che non mollano la presa nella corsa per lo scudetto.

Il match contro il Monza sembrava molto alla portata e invece i nerazzurri sono stati costretti alla rimonta, dopo essere andati sotto di due reti. Una ripresa autoritaria ha permesso alla squadra allenata da Inzaghi di ribaltare la sfida e battere il fanalino di coda.

Il mister vuole evitare cali di tensione e approcci sbagliati alla partita, consapevole di avere di fronte una rosa che è stata in grado di eliminare i cugini del Milan nei playoff e di battere il Bayern Monaco nel girone unico.

Prima del match di Champions il campionato è rinviato, pronta la rivoluzione in serie A

Il Feyenoord ha cambiato da poco allenatore, affidando la gestione dello spogliatoio a Robin Van Persie, ex bomber della Nazionale olandese e della Premier League. Il tecnico ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter.

In conferenza stampa è emerso un dettaglio sconosciuto ai molti. I club olandesi impegnati in Champions hanno la facoltà di rinviare il match di campionato nel weekend precedente, formula che potrebbe essere attuata anche da noi.

Le parole del mister e una proposta che potrebbe essere accolta

Ecco cosa hanno fatto gli olandesi nel fine settimana: “Noi ci siamo allenati sabato e domenica. È una grande sfida, ma avremo delle chance: loro hanno il loro modo di giocare e funziona molto bene, ma anche contro una squadra molto forte avremo sempre delle occasioni e abbiamo studiato dove possono arrivare“.

Inzaghi ha dichiarato che il Feyenoord ha fatto bene a non scendere in campo ma che non è molto regolare aver potuto avere un turno di riposo: “È stato un bene non aver dovuto giocare sabato o domenica. È una regola della federazione olandese, se in Italia non è possibile non ha niente a che fare con noi“.