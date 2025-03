“Torno al Milan”: Massimiliano Allegri lo annuncia in diretta tv | Firma a stagione in corso

Mancano gli ultimi documenti per la firma ufficiale, oramai è fatta per il suo ritorno in rossonero: Massimiliano Allegri torna al Milan

Passano i mesi ma la situazione non cambia, anzi peggiora. Il Milan continua ad essere in balia delle onde e ad esser intrappolato in un mare tempestoso. Una circostanza creata assurdamente dalla società stessa, per delle scelte totalmente inadeguate compiute in estate.

Nonostante gli 80 milioni di euro spesi per rinforzare la rosa ed il cambio panchina, i risultati non sono arrivati. E così a Gennaio ennesima rivoluzione, cacciando via Paulo Fonseca e vendendo il 90% dei nuovi arrivati per cercare di svoltare una stagione complicata.

Eppure ciò non è bastato. Nuovo mercato, nuovi innesti ed un nuovo allenatore, che sembravano essere partiti alla grande con la vittoria della Supercoppa Italiana, rivelatasi solamente un’illusione: ottavo posto in Serie A e fuori dalla Champions League a causa della Dinamo Zagabria e del Feyenoord, squadre nettamente inferiori sulla carta.

Troppi errori individuali, segno di un gruppo disunito e di un ambiente estremamente teso. Un’annata che è destinata a finire nel peggiore dei modi, motivo per cui la proprietà è pronta a rivoluzionare il club a 360 gradi.

Rivoluzione avviata

Non c’è più tempo per il Milan, è ora di cambiare. Nelle prossime ore sarà designato il nuovo DS, scalando Geoffrey Moncada nuovamente a capo scout, inizieranno le trattative per i nuovi acquisti e le cessioni da effettuare ma soprattutto sarà annunciato il nuovo allenatore.

L’avventura di Sérgio Conceição sulla panchina rossonera è oramai agli sgoccioli, con il nuovo successore già pronto a subentrare. In pole c’è Massimiliano Allegri, pronto a ritornare in pista facendo un tuffo nel passato, ritornando ad essere l’allenatore del Diavolo dopo la prima parentesi durata dal 2010 al 2014.

Annunciato in conferenza

Sono due le caratteristiche principali del tecnico livorsene su cui il Milan può fare affidamento. In primis la sua capacità di poter utilizzare diversi sistemi di gioco che si adattino alla rosa a disposizione, in secundis la sua abilità di gestire il gruppo, tenendo tutti sotto controllo e facendoli lavorare verso un obiettivo comune.

È dunque lui l’uomo giusto per il Milan. E ciò che è più assurdo è che lo annunciò lui stesso in una intervista datata 29 Aprile 2019 a ‘Che Tempo Che fa’ da Fabio Fazio. Dopo aver intrattenuto il pubblico in maniera divertente, fu protagonista di un siparietto con il milanista Teo Tocoli. Il comico ci ha tenuto a sottolineare di quanto avesse rimpianto la sua partenza nel 2014, domanda a cui Allegri rispose con quella che ad oggi si è rivelata come una premonizione: “Un paio d’anni e torno”. Ne son passati 6 ma la parola l’ha mantenuta: Max è pronto a vestirsi nuovamente rossonero.