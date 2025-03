Thiago Motta per Conceicao: scambio folle Milan-Juve | I club si sono accordati nella notte

I destini dei due club sembrano incrociarsi dopo i disastri stagionali: si preannuncia all’orizzonte uno scambio Thiago Motta-Conceicao?

Una sconfitta quasi storica quella andata in scena all’Allianz Stadium nella notte di domenica tra Juventus e Atalanta.

Uno 0 a 4 che ancora riecheggia tra gli spalti dello stadio torinese e che i tifosi bianconeri non dimenticheranno presto. Una sconfitta così sonora non accadeva dal ’67, quando a surclassare la Juventus fu il Torino in un derby per loro indimenticabile.

La Juventus sta vivendo certamente il suo momento più difficile da moltissimi anni e questo potrebbe portare la dirigenza a prendere decisioni difficili e clamorose. Il contesto fallimentare in cui si sta muovendo la società bianconera sembra essere condiviso dal Milan e c’è ora chi ipotizza un clamoroso scambio Thiago Motta-Conceicao sulle rispettive panchine.

L’ultima spiaggia per ritornare grandi

I risultati negativi di Milan e Juventus sono sotto gli occhi di tutti ed è innegabile dire il contrario. Il Milan con ogni probabilità non riuscirà a qualificarsi in Champions, mentre i bianconeri – dopo la debacle di Torino – dovranno tirare fuori le unghie per tenersi stretto il quarto posto.

Insomma, non il miglior periodo nella storia dei due club tra i più vincenti in Italia, che ora hanno in comune proprio la richiesta a gran voce da parte dei tifosi di voltare pagina e ricominciare da zero. Se i rossoneri sembrano aver già deciso di dire addio a Conceicao alla fine di questa stagione, non è ancora chiaro quali saranno le decisioni da parte della dirigenza della Juventus. Ma questo potrebbe portare entrambi i club a prendere un’ultima decisione drastica per provare a ritornare grandi: un clamoroso scambio di allenatori.

Si farà davvero?

L’idea di vedere Thiago Motta sulla panchina del Milan e Conceicao su quella della Juventus appare come un’ultima mossa disperata di mischiare le carte in tavola e attendere dei risultati positivi dopo un anno di disastri. Non sembrerebbe quindi, almeno ad oggi, l’intenzione progettuale di entrambi i club.

Tutto però dipende dalla decisione che prenderà la dirigenza bianconera. Se Thiago Motta non dovesse essere confermato a fine stagione, o addirittura esonerato nelle prossime settimane, si potrebbe scatenare un effetto a catena in cui non si escludono scenari clamorosi come un repentino switch tra le panchine di Juve e Milan.