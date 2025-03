Siamo obbligati a mandarlo via: spunta la clausola da 90 milioni | Marotta incassa ma perde il suo top

L’Inter si trova costretta a lasciar partire un suo top player, la clausola da 90 milioni consente alla società di fare cassa, è un sacrificio obbligato

L’Inter è ancora in corsa in tutte e tre le competizioni in cui sta partecipando. I nerazzurri sono in vetta alla classifica di serie A, a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League e in semifinale di Coppa Italia, dove sono attesi a un doppio derby contro i cugini del Milan.

Un percorso netto quello della squadra guidata da Inzaghi che è riuscita a far sentire importante ogni componente dello spogliatoio, applicando una rotazione sistematica che ha dato i suoi frutti.

Il merito va anche al direttore sportivo Beppe Marotta che ha saputo allestire un organico competitivo in ogni zona del campo, con seconde linee di livello che stanno riuscendo a far sopperire alcune assenze, in particolar modo sulle fasce.

Nelle ultime settimane ha riportato dei problemi muscolari anche uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, vero trascinatore della squadra nel girone d’andata, con un bottino consistente di reti.

Inzaghi non può fare a meno di lui anche se non è al massimo della condizione fisica

Lui è Marcus Thuram, autore di 15 goal e migliorato sul fronte realizzativo alla sua seconda stagione con la maglia nerazzurra. Il centravanti francese si conferma il partner d’attacco ideale di capitan Lautaro Martinez, complementari e letali sotto porta.

Inzaghi sta cercando di dosarne le forze a causa di un fastidio alla caviglia che non è stato ancora risolto, motivo per cui lo ha relegato in panchina nel turno di campionato che ha visto l’Inter ospitare il fanalino di coda Monza.

Una clausola spinge il giocatore dell’Inter lontano da Milano, Marotta pronto a fare cassa

Sport Mediaset ha riportato la notizia della volontà da parte della dirigenza di inserire una clausola rescissoria di 90 milioni nel contratto di Marcus Thuram per garantire un’entrata economica consistente, nel caso in cui qualche club si dica disposto a investire per ingaggiarlo.

La prossima estate sono previste delle cessioni rilevanti, data anche la richiesta della nuova proprietà americana degli Oaktree di procedere con un ricambio generazionale e con un rinnovamento dell’organico, operazione realizzabile solo con degli introiti derivanti da sacrifici in uscita.