Conceicao RICONFERMATO anche l’anno prossimo: è successo dopo Lecce-Milan | Cardinale ci ha ripensato

Clamoroso Milan, Sergio Conceicao riconfermato anche per la prossima stagione: è successo dopo il match col Lecce

Ultime partite della stagione per il Milan. Le stesse che saranno un banco di prova non indifferente per Sergio Conceicao che si gioca la riconferma. L’obiettivo del manager portoghese, infatti, è quello di convincere la dirigenza a farlo restare a Milanello.

Soprattutto in vista del suo contratto che andrà in scadenza al termine della stagione. Fino a questo momento, però, non arrivano conferme importanti sulla sua permanenza. Né da parte dei vertici alti e nemmeno dai dirigenti che lo hanno scelto.

La reazione a “Via del Mare”, nel match di campionato contro il Lecce, è stata importante e che ha consegnato tre punti importanti ai rossoneri. Punti che, però, non hanno cambiato più di tanto la classifica visto che il ‘Diavolo’ è lontano dalla zona Europa.

Intanto, però, subito dopo la gara contro i salentini di sabato pomeriggio qualcosa è successo. Qualcosa è inevitabilmente cambiato. Cardiale potrebbe seriamente ripensarci sul suo conto. A questo punto i dubbi non ci sono più.

Milan, Conceicao verso la conferma: il tutto è successo dopo il match col Lecce

Una settimana, quella appena iniziata, decisamente molto più “serena” per i rossoneri dopo un periodo tutt’altro che positivo. I problemi, soprattutto in difesa, non sembrano essersi risolti. Anzi. Su questo, però, continuerà a lavorarci in questi giorni in vista del prossimo match contro il Como di sabato pomeriggio. Una reazione, nella città salentina, di carattere e orgoglio dei calciatori in campo che hanno dimostrato una cosa importante: quella di essersi schierati dalla parte del loro allenatore.

Una vicenda tutt’altro che scontata, soprattutto per come si è comportato Conceicao nel periodo della sessione invernale del calciomercato dove ha dettato legge e mandato via alcune “mele marce”. Tra coloro che hanno mostrato vicinanza al loro allenatore proprio Rafael Leao e Theo Hernandez che sembravano sul punto di mollare tutto e gettare la spugna. Non lo hanno fatto. Proprio come i rispettivi compagni che hanno portato a Milano tre punti pesantissimi.

Milan, adesso cosa si fa? Conceicao continua a giocarsi il futuro

Un gesto, quello di estrema vicinanza nei confronti del portoghese, che non ha bisogno di presentazioni. Anche se potrebbe anche non far cambiare idea alla dirigenza che, per la prossima stagione, potrebbe aver già pensato ad un cambio alla guida.

Il condizionale, in questi casi, è più che d’obbligo visto che non ci sono ancora conferme ufficiali. Ma una cosa è certa: il gruppo rossonero si è schierato in favore del suo allenatore. Ora più che mai. Soprattutto in questo momento piuttosto delicato.