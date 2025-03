Ci è cascato anche Correa: arbitro aggredito in Campionato | Squalifica gravissima alla Fonseca

Proprio come è successo a Fonseca, anche Correa ci è cascato: in arrivo una maxi squalifica per il calciatore

Subito dopo la breve esperienza, durata qualche mese, sulla panchina del Milan il tecnico Paulo Fonseca è ripartito da un nuovo club. Un ritorno in Francia per il portoghese che si è accasato all’Olympique Lione.

L’impatto, però, non è stato dei più felici. Non tanto dal punto di vista dei risultati, ma del suo comportamento giudicato a dir poco inaccettabile. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, nel corso di un match in campionato, ha rifilato una testata all’arbitro.

Un gesto che gli è costato ben 9 mesi di squalifica. La squadra, però, sin dal primo momento ha mostrato vicinanza nei confronti del proprio allenatore. Quel che rimane, però, è il brutto gesto commesso nei confronti del direttore di gara.

Un simile episodio, però, si è verificato pochi giorni più tardi. Il protagonista, in questo caso, è il calciatore Correa. L’argentino non ci è andato giù con il fischietto: la sua reazione, infatti, è diventata virale.

Correa come Fonseca, brutto gesto dell’argentino all’arbitro: cosa è successo

Un brutto episodio e, soprattutto, una brutta figura quella che ha commesso Angel Correa. Il centrocampista dell’Atletico Madrid, nel corso del match di Liga contro il Getafe, ha rimediato una espulsione a pochi minuti dalla fine dell’incontro. Cosa è successo? L’attaccante argentino ha insultato gravemente l’arbitro, Cuadra Fernandez. Quest’ultimo, al minuto 88′, ha controllato al VAR un duro intervento del sudamericano nei confronti dell’avversario.

Senza pensarci su due volte ha estratto il cartellino rosso nei suoi confronti. La reazione del calciatore non si è fatta attendere: “Figlio di mille p****ne. La f*** di tua madre“. Parole che, ovviamente, sono state riportate nel referto di gara dell’arbitro. Adesso toccherà al Giudice Sportivo spagnolo fare il punto della situazione. Anche se la sensazione è che Correa non disputerà molte partite con i ‘Colchoneros’. Una perdita non da poco per il ‘Cholo’ Simeone.

Stangata in arrivo per Correa, l’argentino non le manda a dire: questa volta ha esagerato

A 11 turni dal termine del campionato anche in Spagna la situazione è simile a quella in Serie A. Barcellona, Real Madrid ed Atletico si daranno filo da torcere fino all’ultimo visto che si trovano quasi con gli stessi punti (le prime due a 57 mentre l’Atletico a 56). Una grande perdita, però, per Simeone che non potrà contare sul sudamericano per via del suo comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.

Si tratta, inevitabilmente, di un insulto grave come riportato dall’articolo 94 del regolamento generale della Federazione. Il rischio è che il nazionale dell’Albiceleste rischia un periodo di stop che va da 4 a 12 giornate. Non salterà solamente i match di campionato, ma anche quelli di Coppa di Spagna nel doppio confronto con il Barcellona.